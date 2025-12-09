Öt forró ital, amitől könnyen meghízhatunk

Adventkor könnyű elcsábulni egy forralt borra vagy krémes forró csokira, de ezek az ünnepi italok gyakran több kalóriát rejtenek, mint egy szelet süti. Mutatjuk, melyikre érdemes figyelni, ha nem szeretnénk plusz kilókat karácsonykor.

Egy csésze forró kakaó a téli hidegben nemcsak a testet, de a lelket is felmelegíti

Az adventi időszak az év egyik legmeghittebb időszaka – illatos fahéj, fények, vásárok, forralt bor, mézeskalács, kuckózás egy bögre forró itallal. Ilyenkor azonban sokan észrevétlenül több száz extra kalóriát is legurítanak naponta, csupán azzal, hogy rendszeresen kortyolgatják a szezon kedvenceit. A forró italok ugyanis alattomosak: egészségesnek vagy „ártalmatlannak” tűnnek, gyakran azonban rengeteg cukrot, tejszínt vagy szirupot tartalmaznak.

Íme a leggyakoribb téli italok, amelyekkel érdemes óvatosnak lenni – és pár egyszerű tipp, hogyan élvezhetjük őket bűntudat nélkül.

1. Forralt bor – a karácsonyi sláger, ami könnyen megdobja a kalóriabevitelt

A forralt bor az adventi vásárok ikonikus itala, de kevesen tudják, hogy egy nagyobb bögrében akár 250–350 kcal is lehet, főleg, ha sok cukorral vagy mézes sziruppal készül.

Ezért hizlal:

a hozzáadott cukor,

a bor természetes cukortartalma,

és azért, mert a meleg italokból hajlamosak vagyunk gyorsabban inni.

Hogyan válasszunk okosabban?

Kérjük kevesebb cukorral.

Válasszuk a száraz borból készült változatot.

Otthon készítve édesítsük steviával vagy egyszerűen hagjuk ki a cukrot – a fűszerek így is ízletessé teszik.

2. Forró csoki – az ártatlan kényeztetés, ami néha egy komplett desszert

A forró csoki az egyik legkalóriadúsabb téli italunk: tejszínnel, cukorral, tejcsokoládéval készítve akár 400–600 kcal is lehet egy nagy bögrényi.

Miért hizlal?

Rengeteg benne a cukor,

tejszín és teljes tej van benne,

gyakran kerül rá tejszínhab, pillecukor, csokiszósz is.

Egészségesebb verzió:

Kakaópor, növényi tej és kevés méz vagy cukormentes édesítő legyen benne.

Hagyjuk el a tejszínhabot.

Kérjük „light” verzióban, ha kávézóban vagyunk.

3. Mézeskalács latte és társai – a szirupos kávék csapdája

A téli időszakban megjelennek a szezonális kávék: mézeskalács latte, fahéjas karamel ­latte, csokis-mogyorós cappuccino. Bár finomak, gyakran több cukrot tartalmaznak, mint egy szelet sütemény, és 250–450 kcal között mozognak.

Mitől hizlalnak?

Ízesítő szirupok,

tejszínhab, karamellszósz, csokimáz,

teljes tej használata miatt.

Praktikus tippek:

Kérjük cukormentes sziruppal.

Válasszuk zab- vagy mandulatejjel.

Hagyjuk el a tejszínhabot

A „venti” méret ilyenkor tényleg nem jó ötlet.

4. Puncs – a téli bulik veszélyes kedvence

A puncs gyakran tartalmaz rumot, cukrot, gyümölcslevet, ami miatt akár 300–400 kcal is lehet egy bögrében.

Miért problémás?

Magas az alkoholtartalma, ami lassítja a zsírégetést.

Sok benne a hozzáadott cukor.

A gyümölcslé sem kalóriamentes.

Okos alternatíva:

Készítsünk könnyített puncsot: sok citrommal, kevesebb cukorral, alkohol nélkül vagy kevés rummal.

5. Chai latte – egészségesnek tűnik, de megtévesztő

A chai fűszeres, teás alapú ital – azonban a kávézós verzió sokszor chai-sziruppal készül, amely tele van cukorral.

Egy nagy chai latte: gyakran 250–350 kcal.

A jobb választás:

Kérjük chai teából készült változatban, szirup nélkül.

Használjunk növényi tejet.

Édesítsük minimálisan.

Hogyan élvezhetjük az adventet hízás nélkül?

1. Maradjunk a fűszerekben gazdag, de cukorszegény italoknál:

fahéjas tea

gyömbértea

citrusos-hibiszkuszos forró puncsalap cukor nélkül

cukormentes kakaó

2. Válasszuk a kisebb adagot.

A forró italokból is bőven elég a „kicsi”.

3. Ne igyuk desszertnek is, italnak is a plusz kalóriát.

Ha forralt bort választunk, mellé ne menjen még egy kis sütemény is.

4. Hidratáljunk!

A sok édes, alkoholos ital miatt könnyen dehidratálódunk, ami megnöveli az étvágyat - írta meg a dietaesfitnesz.hu.