Egészség
Öt forró ital, amitől könnyen meghízhatunk
Az adventi időszak az év egyik legmeghittebb időszaka – illatos fahéj, fények, vásárok, forralt bor, mézeskalács, kuckózás egy bögre forró itallal. Ilyenkor azonban sokan észrevétlenül több száz extra kalóriát is legurítanak naponta, csupán azzal, hogy rendszeresen kortyolgatják a szezon kedvenceit. A forró italok ugyanis alattomosak: egészségesnek vagy „ártalmatlannak” tűnnek, gyakran azonban rengeteg cukrot, tejszínt vagy szirupot tartalmaznak.
Íme a leggyakoribb téli italok, amelyekkel érdemes óvatosnak lenni – és pár egyszerű tipp, hogyan élvezhetjük őket bűntudat nélkül.
1. Forralt bor – a karácsonyi sláger, ami könnyen megdobja a kalóriabevitelt
A forralt bor az adventi vásárok ikonikus itala, de kevesen tudják, hogy egy nagyobb bögrében akár 250–350 kcal is lehet, főleg, ha sok cukorral vagy mézes sziruppal készül.
Ezért hizlal:
- a hozzáadott cukor,
- a bor természetes cukortartalma,
- és azért, mert a meleg italokból hajlamosak vagyunk gyorsabban inni.
Hogyan válasszunk okosabban?
- Kérjük kevesebb cukorral.
- Válasszuk a száraz borból készült változatot.
- Otthon készítve édesítsük steviával vagy egyszerűen hagjuk ki a cukrot – a fűszerek így is ízletessé teszik.
2. Forró csoki – az ártatlan kényeztetés, ami néha egy komplett desszert
A forró csoki az egyik legkalóriadúsabb téli italunk: tejszínnel, cukorral, tejcsokoládéval készítve akár 400–600 kcal is lehet egy nagy bögrényi.
Miért hizlal?
- Rengeteg benne a cukor,
- tejszín és teljes tej van benne,
- gyakran kerül rá tejszínhab, pillecukor, csokiszósz is.
Egészségesebb verzió:
- Kakaópor, növényi tej és kevés méz vagy cukormentes édesítő legyen benne.
- Hagyjuk el a tejszínhabot.
- Kérjük „light” verzióban, ha kávézóban vagyunk.
3. Mézeskalács latte és társai – a szirupos kávék csapdája
A téli időszakban megjelennek a szezonális kávék: mézeskalács latte, fahéjas karamel latte, csokis-mogyorós cappuccino. Bár finomak, gyakran több cukrot tartalmaznak, mint egy szelet sütemény, és 250–450 kcal között mozognak.
Mitől hizlalnak?
- Ízesítő szirupok,
- tejszínhab, karamellszósz, csokimáz,
- teljes tej használata miatt.
Praktikus tippek:
- Kérjük cukormentes sziruppal.
- Válasszuk zab- vagy mandulatejjel.
- Hagyjuk el a tejszínhabot
- A „venti” méret ilyenkor tényleg nem jó ötlet.
4. Puncs – a téli bulik veszélyes kedvence
A puncs gyakran tartalmaz rumot, cukrot, gyümölcslevet, ami miatt akár 300–400 kcal is lehet egy bögrében.
Miért problémás?
- Magas az alkoholtartalma, ami lassítja a zsírégetést.
- Sok benne a hozzáadott cukor.
- A gyümölcslé sem kalóriamentes.
Okos alternatíva:
Készítsünk könnyített puncsot: sok citrommal, kevesebb cukorral, alkohol nélkül vagy kevés rummal.
5. Chai latte – egészségesnek tűnik, de megtévesztő
A chai fűszeres, teás alapú ital – azonban a kávézós verzió sokszor chai-sziruppal készül, amely tele van cukorral.
Egy nagy chai latte: gyakran 250–350 kcal.
A jobb választás:
- Kérjük chai teából készült változatban, szirup nélkül.
- Használjunk növényi tejet.
- Édesítsük minimálisan.
Hogyan élvezhetjük az adventet hízás nélkül?
1. Maradjunk a fűszerekben gazdag, de cukorszegény italoknál:
- fahéjas tea
- gyömbértea
- citrusos-hibiszkuszos forró puncsalap cukor nélkül
- cukormentes kakaó
2. Válasszuk a kisebb adagot.
A forró italokból is bőven elég a „kicsi”.
3. Ne igyuk desszertnek is, italnak is a plusz kalóriát.
Ha forralt bort választunk, mellé ne menjen még egy kis sütemény is.
4. Hidratáljunk!
A sok édes, alkoholos ital miatt könnyen dehidratálódunk, ami megnöveli az étvágyat - írta meg a dietaesfitnesz.hu.