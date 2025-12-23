Így hódítja meg XIV. Leó a divatvilágot

A Vogue tette közzé a 2025-ös listát, amelyen, ahogyan azt megszokhattuk, többnyire színészek, zenészek és modellek szerepelnek. De mit keres közöttük XIV. Leó pápa?

XIV. Leó pápa megjelenésében is modern

A Vogue a meglepő választást azzal magyarázza, hogy XIV. Leó pápa szakított elődje, Ferenc pápa puritán öltözködésével de emellett a szabóját megtartotta, aki a pápai hagyományoknak megfelelő liturgikus, de mégis díszesebb ruhákat készít neki. XIV. Leó öltözékei közül a divatszakemberek kiemelték, amiben először kilépett a megválasztása után a Szent Péter-bazilika erkélyére. A liturgikus hagyománynak megfelelő ruha amely vörös szatén mozzettából, borvörös stólából és aranyhímzéssel díszített mellkeresztből áll. De nem csak a pápai öltözései, hanem egyéb kiegészítői is felkeltették a figyelmet: volt, hogy a csuklóján egy népszerű okosórát visel, de baseballsapkában is fényképezték már − sőt, bár ennek a stílushoz szorosan nincs köze, az Instagramra is regisztrált −, így ezek együtt kellettek ahhoz, hogy XIV. Leó pápa, Jennifer Lawrence, Pamela Anderson vagy Jenna Ortega egy listán szerepeljen.

Nagy filmrajongó

XIV. Leó filmlegendákat, mint Monica Bellucci és Cate Blanchett is meghívott Vatikánba, hogy modernizálja az egyház imázsát és hódoljon saját filmes szenvedélyének. A Clementine Hall csodálatos freskói alatt Leó pápa olaszul méltatta a mozi szórakoztató és oktató erejét – és azt, hogy egy film mennyire ámulatba tudja ejteni az embereket, ahogy őt is.

Ferenc pápa is szerepelt hasonló listán

2013-ban az amerikai stílus- és férfimagazin, az Esquire hozta ki Ferenc pápát győztesnek a legjobban öltözött férfiak versenyében. Hogy miért?

„Az öltözködése teljes mértékben összhangban van a belső értékeivel” – indokolták, tehát nála épp a szerényebb kinézetet emelték ki.

A magazin szerint Ferenc pápa öltözködése korszakváltást jelez a katolikus egyház életében, és egyben reményteli irányváltást is szimbolizál. A Szentatya tudatosan vállalt egyszerű megjelenése nem pusztán stílusbeli döntés, hanem egész szemléletmódjának kifejeződése: lemondott az ékszerekről és a díszes pápai ruhákról, nyilvános szereplésein legtöbbször egyszerű fehér öltözetben jelenik meg. Az arany pápai kereszt helyett vaskeresztet visel, a hagyományos vörös pápai cipőket pedig saját, régi és kényelmes fekete lábbelijére cserélte, és mielőtt meghalt, azt kérte olyan cipőben temessék el, amelyben zarándokúton is járt - írta meg a Life.