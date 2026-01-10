Bűnügy
Drogdílert tartóztatott le a nyíregyházi bíróság
A gyanúsítottnál közúti ellenőrzés során találtak több mint két kilogramm zöld növényi származékot, a házkutatás során pedig a lakásában további 125,3 gramm kokaint foglalt le a rendőrség - írták.
A férfi büntetett előéletű, vele szemben súlyos testi sértés bűntette miatt 2021-ben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabott ki a bíróság.
Mivel feltételezhető, hogy szabadlábra helyezése esetén a férfi újabb, szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követne el, a járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását - ismertette a törvényszék.