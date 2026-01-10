2026. január 10., szombat

Bűnügy

Drogdílert tartóztatott le a nyíregyházi bíróság

A gyanúsítottnál közúti ellenőrzés során találtak több mint két kilogramm zöld növényi származékot

MH/MTI
 2026. január 10. szombat. 17:50
Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt letartóztatott a Nyíregyházi Járásbíróság egy férfit, aki több embernek adott el drogot a nyírségi vármegyeszékhelyen - közölte a Nyíregyházi Törvényszék szombaton az MTI-vel.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA/Marcus Brandt

A gyanúsítottnál közúti ellenőrzés során találtak több mint két kilogramm zöld növényi származékot, a házkutatás során pedig a lakásában további 125,3 gramm kokaint foglalt le a rendőrség - írták.

A férfi büntetett előéletű, vele szemben súlyos testi sértés bűntette miatt 2021-ben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabott ki a bíróság.

Mivel feltételezhető, hogy szabadlábra helyezése esetén a férfi újabb, szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követne el, a járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását - ismertette a törvényszék.

