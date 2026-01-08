Bűnügy
Dudás Miklós sérüléseit vizsgálja a rendőrség
Nagyapja szerint őt is agyonverhették
Továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés Dudás Miklós tragikus halála körül. Mint ismert, a 34 éves korában gyanús körülmények között elhunyt világbajnok kajakozó helyszíni szemléjén a rendőrség eleinte kizárta az idegenkezűséget, a soron kívüli boncolást követően viszont mégis halált okozó testi sértés miatt indítottak nyomozást. Az RTL most azt is kiderítette, pontosan miért.
Súlyos fejsérüléseket találtak Dudás Miklóson
A csatorna friss riportjában egy közeli családtag állításaira hivatkozik, aki szerint
az egykori olimpikon testén a boncolás során három súlyos fejsérülést is megállapítottak.
A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza az egyelőre ismeretlen eredetű sérülések keletkezésének körülményeit. A Blikk eközben elérte Dudás nagyapját, az idős férfi abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy fia után az unokáját is agyonverhették, sejtése szerint ugyanaz az elkövetői kör – írta meg a Mandiner.