Dudás Miklós sérüléseit vizsgálja a rendőrség

Egyre több a kérdőjel a 34 éves korában tragikusan elhunyt kajakozó halála körül. A legújabb hírek szerint Dudás Miklós testén három súlyos fejsérülést is megállapított a soron kívül elvégzett boncolás.

Dudás Miklós a férfi kajak egyes (K1) 200 méteres elődöntőjében a 2012-es londoni olimpiai játékokon. A rendőrség nyomoz az egykori olimpikon halála ügyében

Továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés Dudás Miklós tragikus halála körül. Mint ismert, a 34 éves korában gyanús körülmények között elhunyt világbajnok kajakozó helyszíni szemléjén a rendőrség eleinte kizárta az idegenkezűséget, a soron kívüli boncolást követően viszont mégis halált okozó testi sértés miatt indítottak nyomozást. Az RTL most azt is kiderítette, pontosan miért.

Súlyos fejsérüléseket találtak Dudás Miklóson

A csatorna friss riportjában egy közeli családtag állításaira hivatkozik, aki szerint

az egykori olimpikon testén a boncolás során három súlyos fejsérülést is megállapítottak.

A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza az egyelőre ismeretlen eredetű sérülések keletkezésének körülményeit. A Blikk eközben elérte Dudás nagyapját, az idős férfi abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy fia után az unokáját is agyonverhették, sejtése szerint ugyanaz az elkövetői kör – írta meg a Mandiner.