Bűnügy

Kivégeztek egy embert kémkedés vádjával

A férfi az izraeli titkosszolgálatnak gyűjtött információkat

MH/ MTI
 2026. január 7. szerda. 13:14
Iránban szerdán ismét kivégeztek egy embert, aki a vád szerint az izraeli titkosszolgálatnak kémkedett – jelentette szerdán a síita állam igazságügyi tárcájához közel álló Mízán hírügynökség.

Iránban halálra ítéltek és kivégeztek egy férfit Izraellel való kapcsolata miatt
Fotó: AFP/Hans Lucas/Quentin de Groeve

A tájékoztatás szerint az Ali Aredsztani nevű férfit a Moszad az interneten szervezete be és egymillió dollárt (mintegy 328 millió forint), illetve brit vízumot ígért neki információkért cserébe.

A Mízán azt közölte, a vádlott vallomást tett, az ítéletet pedig az iráni legfelsőbb bíróság is jóváhagyta.

A tájékoztatás nem tért ki a letartóztatás pontos időpontjára és helyére.

Az Irán és Izrael között tavaly júniusban kirobbant, 12 napon át tartó fegyveres konfliktus, illetve több iráni tudós célzott likvidálása nyomán az iráni hatóságok sokakat vettek őrizetbe országszerte Izrael javára végzett kémtevékenység gyanújával.

Az utóbbi napokban iráni sajtóforrások szerint több embert vettek őrizetbe izraeli kémkedés gyanújával.

Az Iránban december végén – az erősödő infláció nyomán – kitört tömegtüntetésekkel összefüggésben a Moszad is megszólalt, az X-en perzsa nyelven biztosítva a demonstrálókat, hogy velük van, „a helyszínen”.

Emberi jogi szervezetek régóta bírálják az iszlám köztársaságot a gyakori kivégzések miatt, amelyek szerintük rendszerint az ellenzék elhallgattatását célozzák. Az ENSZ adatai szerint tavaly több mint 1000 embert végeztek ki országszerte.

