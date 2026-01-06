Nyomoznak Dudás Miklós halála ügyében

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) soron kívül elvégzett hatósági boncolás alapján szakértők bevonásával közigazgatási hatósági eljárást indított - olvasható a police.hu oldalon kedd este közzétett tájékoztatásban.

A holtan talált 34 éves sportolón olyan sérüléseket találtak, amelyek keletkezése büntetőeljárás keretében tisztázható - írták.

A BRFK Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata tisztázni a sérülés keletkezésének körülményeit - tették hozzá.

A férfi holttestét Budapesten, egy XVIII. kerületi lakásban hétfő este találták meg