Bűnügy
Nyomoznak Dudás Miklós halála ügyében
Halált okozó testi sértés történhetett?
Fotó: Facebook/Miklós Dudás
A holtan talált 34 éves sportolón olyan sérüléseket találtak, amelyek keletkezése büntetőeljárás keretében tisztázható - írták.
A BRFK Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata tisztázni a sérülés keletkezésének körülményeit - tették hozzá.
A férfi holttestét Budapesten, egy XVIII. kerületi lakásban hétfő este találták meg