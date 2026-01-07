Bűnügy
Letartóztatták a miskolci késelőt
A 16 éves sértett mellkason szúrták egy rugósbicskával, a kórházban meghalt
Azt írták: vasárnap az esti órákban Miskolcon egy Vörösmarty utcai társasház melletti játszótéren a gyanúsított szóváltásba keveredett a 16 éves sértettel, akit egy 9,5 centiméteres pengehosszúságú rugósbicskával mellkason szúrt, majd elszaladt a helyszínről.
A mentők a sértettet kórházba vitték, ahol a szakszerű orvosi ellátás ellenére meghalt.
A bíróság közölte, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntette megállapítására.
Tájékoztatásuk szerint az élet elleni bűncselekmény súlyos büntetési tételére figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárás során elérhetetlenné válna, megszökne vagy elrejtőzne. Továbbá alappal lehet következtetni arra is, hogy a gyanúsított a tanúk jogellenes befolyásolásával, megfélemlítésével a bizonyítást megnehezítené, veszélyeztetné – írták.
A végzés nem végleges.