Letartóztatták a miskolci késelőt

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a fiatalkorú gyanúsítottnak a letartóztatását, aki úgy megszúrt egy kiskorú miskolci fiút, hogy a kórházban meghalt – közölte a Miskolci Törvényszék kedden az MTI-vel.

Azt írták: vasárnap az esti órákban Miskolcon egy Vörösmarty utcai társasház melletti játszótéren a gyanúsított szóváltásba keveredett a 16 éves sértettel, akit egy 9,5 centiméteres pengehosszúságú rugósbicskával mellkason szúrt, majd elszaladt a helyszínről.

A mentők a sértettet kórházba vitték, ahol a szakszerű orvosi ellátás ellenére meghalt.

A bíróság közölte, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntette megállapítására.

Tájékoztatásuk szerint az élet elleni bűncselekmény súlyos büntetési tételére figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárás során elérhetetlenné válna, megszökne vagy elrejtőzne. Továbbá alappal lehet következtetni arra is, hogy a gyanúsított a tanúk jogellenes befolyásolásával, megfélemlítésével a bizonyítást megnehezítené, veszélyeztetné – írták.

A végzés nem végleges.