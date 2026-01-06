2026. január 8., csütörtök

Előd

Bűnügy

Holtan találtak egy nőt egy angyalföldi lakásban

Emberölés gyanújával nyomoz a rendőrség

MH/ MTI
 2026. január 6. kedd. 20:27
Frissítve: 2026. január 7. 9:28
Egy 29 éves nő holttestét találták meg a rendőrök egy XIII. kerületi lakásban kedden, az ügyben emberölés gyanúja miatt rendeltek el nyomozást – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Holtan találtak egy nőt egy angyalföldi lakásban
29 éves nő holttestét találták meg a rendőrök egy XIII. kerületi lakásban (képünk illusztráció)
Fotó: police.hu

Azt írták: két napja nem értek el egy XIII. kerületi lakásban élő nőt az ismerősei, ezért kedden délután bejelentést tettek a rendőrségen.

Az angyalföldi lakás bejárati ajtaját a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök holtan találták az ingatlan lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a rendőrség emberölés gyanújával nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen – tették hozzá.

Az elkövető felkutatására hajtóvadászat indult – áll a közleményben.

