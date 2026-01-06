Bűnügy
Holtan találtak egy nőt egy angyalföldi lakásban
Emberölés gyanújával nyomoz a rendőrség
29 éves nő holttestét találták meg a rendőrök egy XIII. kerületi lakásban (képünk illusztráció)
Fotó: police.hu
Azt írták: két napja nem értek el egy XIII. kerületi lakásban élő nőt az ismerősei, ezért kedden délután bejelentést tettek a rendőrségen.
Az angyalföldi lakás bejárati ajtaját a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök holtan találták az ingatlan lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a rendőrség emberölés gyanújával nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen – tették hozzá.
Az elkövető felkutatására hajtóvadászat indult – áll a közleményben.