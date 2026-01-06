A kettős gyilkossággal vádolt férfi mentális betegséggel küzd

Egy Los Angeles megyei forrás szerint Nick Reiner már nem áll szoros megfigyelés alatt a Twin Towers büntetés-végrehajtási intézetben.

Amikor Nick december 5-én reggel belépett a börtönrendszerbe, fokozott felügyelet alá helyezték, mert félő volt, hogy öngyilkosságot kísérel meg.

A 32 éves férfit jelenleg magánzárkában tartják fogva, ahol sárga börtöninget és kék nadrágot kell viselnie – közölte ugyanazon forrás. A börtön azóta eltávolította az öngyilkosság megelőzésére szolgáló köpenyt, amelyet mindig viselnie kellett.

A seriffhez közeli forrás szerint Nicket nem engedik szabadon, kivéve, ha a bíró vagy a bíróság másként dönt, valamint továbbra is megfigyelés alatt tartják, és egyedül helyezik el.

Nick ügyvédje nem reagált a People magazin megkeresésére.

Nick ellen most két rendbeli gyilkosság vádjával emeltek vádat szülei, a 78 éves Rob Reiner rendező és a 70 éves Michele Singer Reiner fotós halálával összefüggésben. A házaspárt december 14-én holtan találták Brentwoodban, Los Angelesben található otthonukban.

A The New York Times szerint a pár lánya, Romy, miután hívást kapott egy masszőrtől, aki nem tudott bejutni az ingatlanba, a Los Angeles-i otthonba sietett. Megérkezése után felfedezte apja holttestét. Romy állítólag elmenekült a házból, jelentette a lap. Később egy mentős tájékoztatta, hogy anyját, Michele-t is holtan találták az épületben.

A halálukat megelőző években aggodalomra okot adó jelek mutatkoztak a Reinerék otthonában. A People magazin által január 2-án megszerzett feljegyzések szerint 2019-ben a rendőrök kétszer is ellátogattak a házaspár otthonába, amikor fiuk, Nick ott lakott.

Nick állítólag skizofréniában szenvedett, orvosi kezelés alatt is állt. A skizofrénia egy krónikus mentális betegség, amely a valóságérzékelés, a gondolkodás, az érzelmek és a viselkedés zavarát okozza, tünetei lehetnek a hallucinációk, téveszmék, zavart gondolkodás, a motiváció hiánya és a szociális elszigetelődés – mondta dr. Molly Mary Conlon pszichiáter a People-nak. Conlon felügyeli a Northwell Health Zucker Hillside Kórházának fekvőbeteg-ellátási programját, de nincs kapcsolatban Nick Reinerrel, a kezelésével vagy az esettel.

A Los Angeles megyei orvosszakértői hivatal megerősítette a People magazinnak, hogy a házaspár többszörös, éles valószínűleg kés által okozott sérülésekbe halt bele.

December 19-én holttesteiket visszaadták a Reiner családnak, miután gyilkosságnak nyilvánították őket. Rob és Michele boncolását is elvégezték – erősítette meg az orvosszakértő -, de a halottkémtől teljes, részletes orvosi jelentésre még 90 napig várni kell.

Egy másik rendőrségi forrás korábban megerősítette, hogy Nick a jogi képviselőjén és a felhatalmazott börtönszemélyzeten kívül senkivel sem kommunikálhat, és csak bírósági megjelenés vagy orvosi okokból hagyhatja el a celláját. Ezenkívül a rendőrségi forrás elmondta, hogy Nicket folyamatosan egy őrmesternek kell kísérnie, és egy a kísérőjéhez rögzített videokamerával figyelik.

„Ez azért fontos, hogy senki ne veszélyeztesse ezt a nagy nyilvánosságot kapott ügyet, és hogy egyetlen civil vagy fogvatartott se tehessen fel neki kérdéseket, például hogy miért ölte meg a szüleit” – mondta ugyanaz a rendőrségi forrás akkoriban a People-nek.

Nick végig egyedül marad a cellájában, és napi háromszor étkezik – mondta a rendőrségi forrás. Az orvosok és mentálhigiénés szakemberek megállapították, hogy Nick „mentális fogyatékossággal él” – tette hozzá a forrás.

„Nick továbbra is egyedül van elhelyezve, 15 percenként megfigyelés alatt áll, és továbbra is mentális egészségügyi problémái vannak” – mondja a seriffhez közeli forrás. „Reiner jelenleg nem kapott külön megfigyelést, de továbbra is mentális egészségügyi intézményben (HOH) van. Amikor elhagyja a celláját, továbbra is egy őr kíséri, és továbbra is rögzítik minden mozdulatát. Tudomásom szerint nem voltak komolyabb problémái az evéssel vagy alvással, de továbbra is egyedül eszik a cellájában.”