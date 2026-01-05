Orvvadászat és kábítószer-birtoklás Szeghalmon

Orvvadászat és kábítószer-birtoklás miatt is intézkedtek a rendőrök Szeghalmon – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn.

A rendőrség honlapján az írták, a szeghalmi városi rendőrkapitányság járőrei szombaton délután állítottak le egy gépkocsit, amelyben négy, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei férfi ült.

Az autóban légpuskát, parittyát, baseballütőt, valamint egy zsákban egy vadnyulat és három fácánt találtak. A vadakat az egyik utas ejthette el, akinek erre nincs jogosultsága, ezért orvvadászat elkövetésének gyanúja miatt eljárás indult ellene.

A jármű egyik kerekénél egy kábítószer gyanúját keltő növényi törmeléket tartalmazó kisebb csomagot és cigarettapapírt találtak a rendőrök, ezeket az intézkedéskor dobta oda az utasok egyike.

A jármű vezetőjénél és a csomagtól megszabadulni igyekvő utasánál pozitív lett a kábítószergyorsteszt. Kábítószer birtoklása bűncselekmény gyanúja miatt mindkettejük ellen, illetve a sofőr ellen járművezetés bódult állapotban vétség gyanúja miatt is büntetőeljárás indult.

A vadakat, az elejtésükhöz használt eszközöket, illetve a növényi törmeléket a rendőrök lefoglalták – írták.