Bűnügy

Letartóztattak a Szegvári gyilkost

Halálosan bántalmazta egy ismerősét

MH/MTI
 2026. január 5. hétfő. 20:16
A bíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki halálosan bántalmazta egy ismerősét Szegváron – tájékoztatta a Szegedi Törvényszék sajtóirodája hétfőn az MTI-t.

Letartóztattak a Szegvári gyilkost
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA-Zentralbild/Hendrik Schmidt

A gyanú szerint a férfi péntek este, italozás után szóváltásba keveredett ismerősével, akit ezután az otthonában bántalmazott; a másik férfi az elszenvedett sérülések következtében meghalt.

A halált okozó testi sértés bűntette miatt indult eljárásban a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a szökés-elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatását.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészség indítványának helyt adva egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A járásbíróság végzése véglegessé vált.

