Bűnügy
Letartóztattak a Szegvári gyilkost
Halálosan bántalmazta egy ismerősét
A gyanú szerint a férfi péntek este, italozás után szóváltásba keveredett ismerősével, akit ezután az otthonában bántalmazott; a másik férfi az elszenvedett sérülések következtében meghalt.
A halált okozó testi sértés bűntette miatt indult eljárásban a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a szökés-elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatását.
A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészség indítványának helyt adva egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A járásbíróság végzése véglegessé vált.