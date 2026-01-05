2026. január 8., csütörtök

Bűnügy

Halálra késeltek egy fiatalt Miskolcon

Őrizetbe vették a 17 éves fiút

MH/ MTI
 2026. január 5. hétfő. 17:05
Őrizetbe vett a rendőrség egy 17 éves fiút Miskolcon: azzal gyanúsítják, hogy késsel megszúrt egy 16 éves fiút, aki belehalt sérüléseibe – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

Halálra késeltek egy fiatalt Miskolcon
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Marijan Murat

A közlemény szerint a főkapitányság emberölés miatt folytat eljárást a fiatalkorú fiúval szemben.

Mint írták, a borsodi vármegyeszékhelyen vasárnap este egy játszótéri szóváltást követően szúrta meg a gyanúsított a 16 éves fiút. A sértett néhány lépés után összeesett, a segélyhívót ismerősei értesítették, a támadó időközben elmenekült.

A bejelentést követően a rendőrök negyed órán belül azonosították és elfogták a 17 éves fiút, aki a kihallgatásán beismerő vallomást tett – írták.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett fiatal letartóztatását.

