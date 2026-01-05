Bűnügy
Halálra késeltek egy fiatalt Miskolcon
Őrizetbe vették a 17 éves fiút
A közlemény szerint a főkapitányság emberölés miatt folytat eljárást a fiatalkorú fiúval szemben.
Mint írták, a borsodi vármegyeszékhelyen vasárnap este egy játszótéri szóváltást követően szúrta meg a gyanúsított a 16 éves fiút. A sértett néhány lépés után összeesett, a segélyhívót ismerősei értesítették, a támadó időközben elmenekült.
A bejelentést követően a rendőrök negyed órán belül azonosították és elfogták a 17 éves fiút, aki a kihallgatásán beismerő vallomást tett – írták.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett fiatal letartóztatását.