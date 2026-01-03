Kémkedés gyanújával fogtak el egy ukrán férfit

Egy 23 éves férfit vettek őrizetbe a varsói Chopin repülőtéren, miután gyanús viselkedése felkeltette a reptéri szolgálatok figyelmét. A hatóságok szerint az ukrán állampolgárnál illegális rádiójel-blokkoló eszközt találtak, amely a légi közlekedés rendszereit is zavarhatta volna.

A Mandiner beszámolója szerint a 23 éves ukrán Illia S. karácsony másnapján került a hatóságok látókörébe. A férfi egy repülőtéri vendéglátóhelyen ült, kávét és harapnivalót rendelt, miközben akár hat órán keresztül is ugyanannál az asztalnál maradt. Viselkedése eltért az átlagos utasokétól, akik jellemzően csak rövid ideig tartózkodnak a terminálban, amíg járatukra várnak. A gyanút az váltotta ki, hogy a fiatal férfi több alkalommal is hasonló módon tartózkodott a repülőtér nyilvános részén, és a biztonsági szolgálatok szerint akár napokkal korábban is megjelenhetett a terminálban. Ezt a feltételezést a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével vizsgálják.

A hatóságok ellenőrzése során kiderült, hogy a férfinál egy olyan eszköz volt, amely rádiófrekvenciák zavarására alkalmas, és olyan sávokban működött, amelyeket a légi kommunikáció, valamint a navigációs rendszerek használnak.

Mivel a repülőterek kritikus infrastruktúrának minősülnek, az ügyet kiemelt súllyal kezelték, a nyomozást a varsói Ochota kerületi ügyészség indította meg.

Ukrán gyanúsított ellen indult eljárás

A varsói ügyészség szóvivője, Piotr Skiba a lap kérdésére elmondta:

„Az eljárás a 2015. december 26-án feltárt eseménnyel függ össze, amely során az ukrán állampolgár, Illia S. a Varsó–Okęcie repülőtéren megkísérelte olyan rádióberendezések használatát, illetve birtoklását, amelyek a távközlési törvény 111. cikkének (3) bekezdése alapján a légi kommunikáció, valamint a légi rádiólokáció és radionavigáció számára fenntartott frekvenciasávokban működnek, és rádiójelek zavarására alkalmasak.”

Az ügyészség közlése szerint a férfi ellen olyan cselekmény kísérlete miatt indult eljárás, amely veszélyeztethette volna a légi közlekedés biztonságát. A hatóságok szerint a gyanú jogalapja a Büntető Törvénykönyv és a légi közlekedésről szóló törvény vonatkozó rendelkezése. A ukrán állampolgár a kihallgatása során nem tudott érdemi magyarázatot adni arra, mit csinált órákon keresztül a repülőtéren, illetve milyen célból tartotta magánál a tiltott eszközt.

A lap forrásai szerint megtagadta a válaszadást arra vonatkozóan is, hogy mi a foglalkozása, mekkora vagyonnal rendelkezik, illetve volt-e korábban büntetve.

A nyomozók beszámolója alapján a férfi ellentmondásosan nyilatkozott saját hátteréről:

hol katonának, hol üzletembernek mondta magát,

nem tudta megmagyarázni azt sem, miért tartózkodott Lengyelországban,

mikor érkezett az országba,

és mi volt az útjának célja.

Piotr Skiba erről így nyilatkozott:

„A gyanúsított 23 éves, és azt állítja, hogy életvitelszerűen Kanadában él. Nem ismerte el a terhére rótt cselekményt, és olyan magyarázatokat adott, amelyek a nyomozás jelenlegi szakaszában nem nyernek megerősítést a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján.”

Az ügyészség december 27-én indítványozta az előzetes letartóztatást, amelyet a varsói bíróság részben jóváhagyott.

„A Varsó főváros területére illetékes kerületi bíróság részben helyt adott az ügyészség indítványának, és a gyanúsítottal szemben egy hónap időtartamra ideiglenes letartóztatást rendelt el”

– közölte az ügyészség. A döntést azzal indokolták, hogy időre van szükség a lefoglalt elektronikai eszközök – a laptop, a mobiltelefon, valamint a rádiójel-blokkoló – részletes szakértői vizsgálatához. A hatóságok azt kívánják megállapítani, hogy a készülék egyszerű, kereskedelmi forgalomban is elérhető eszköz volt-e, vagy ennél fejlettebb technológiát képviselt. Egy volt szolgálati tiszt a lapnak arról beszélt, hogy nem zárható ki az sem, hogy az ukrán férfi a lengyel szolgálatok reakcióidejét és éberségét tesztelte.

„Ha valaki csak kávét szeretne inni, nem a repülőtérre megy, hogy órákon át ott üljön, hanem a belvárosba. A gyanúsított viselkedése mindenképpen alapos vizsgálatot igényel.”

A nyomozás jelenlegi szakaszában nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a férfi szabotázsra, kémkedésre készült-e, vagy más cél vezérelte. Az ügyészség szerint az eszköz pontos képességeinek feltárása kulcsfontosságú lesz, és az ügy jellegéből adódóan nem kizárt, hogy a lengyel belbiztonsági szolgálat is bekapcsolódik a vizsgálatba.