Új módszerrel támadnak a csalók az ATM-nél

A digitális technológia fejlődésével a banki szolgáltatások kényelmesebbé váltak, ugyanakkor a csalók módszerei is egyre kifinomultabbak lettek. Az ATM-ek használata ma már nemcsak odafigyelést, hanem tudatosságot is igényel, hiszen a bűnözök újabb és újabb technikákkal próbálnak visszaélni a kártyatulajdonosok adataival.

Egyre nagyobb veszélyt jelentenek az ATM-nél alkalmazott modern csalási módszerek. Külföldi kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a bűnözők már hőkamerák és a mesterséges intelligencia segítségével is képesek PIN-lopásra, vagyis a bankkártyák PIN-kódjának megszerzésére.

PIN-lopás mesterséges intelligenciával

A Glasgow-i Egyetem szakemberei egy olyan rendszert mutattak be, amely az ATM-ek billentyűzetén maradó hőnyomokat elemzi. A módszer lényege, hogy a PIN beírása után az érintett billentyűk rövid ideig melegebbek maradnak. Ezeket a hőnyomokat egy speciális kamera rögzíti, majd egy AI-alapú program elemzi, hogy a gombokat milyen sorrendben nyomták meg.

A kutatás szerint az első 20 másodperben akár 86%-os pontossággal is visszafejthető a kód. A szakértők szerint a technológia nem drága és könnyen hozzáférhető, ezért különösen fontos az óvatosság – írta meg a duol.hu.

Biztonsági tanácsok ATM-használathoz