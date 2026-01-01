2026. január 8., csütörtök

Előd

Bűnügy

Új módszerrel támadnak a csalók az ATM-nél

Használjunk lehetőség szerint érintésmentes fizetést

 2026. január 1. csütörtök. 17:39
A digitális technológia fejlődésével a banki szolgáltatások kényelmesebbé váltak, ugyanakkor a csalók módszerei is egyre kifinomultabbak lettek. Az ATM-ek használata ma már nemcsak odafigyelést, hanem tudatosságot is igényel, hiszen a bűnözök újabb és újabb technikákkal próbálnak visszaélni a kártyatulajdonosok adataival.

PIN-lopás már hőkamerák és mesterséges intelligencia segítségével is megvalósulhat
Fotó: MH-archív/Bodnár Patrícia

Egyre nagyobb veszélyt jelentenek az ATM-nél alkalmazott modern csalási módszerek. Külföldi kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a bűnözők már hőkamerák és a mesterséges intelligencia segítségével is képesek PIN-lopásra, vagyis a bankkártyák PIN-kódjának megszerzésére.

PIN-lopás mesterséges intelligenciával

A Glasgow-i Egyetem szakemberei egy olyan rendszert mutattak be, amely az ATM-ek billentyűzetén maradó hőnyomokat elemzi. A módszer lényege, hogy a PIN beírása után az érintett billentyűk rövid ideig melegebbek maradnak. Ezeket a hőnyomokat egy speciális kamera rögzíti, majd egy AI-alapú program elemzi, hogy a gombokat milyen sorrendben nyomták meg.

A kutatás szerint az első 20 másodperben akár 86%-os pontossággal is visszafejthető a kód. A szakértők szerint a technológia nem drága és könnyen hozzáférhető, ezért különösen fontos az óvatosság – írta meg a duol.hu.

Biztonsági tanácsok ATM-használathoz

  • Takarjuk le a billentyűzetet.
  • Várjunk néhány másodpercet a gombok lehűléséig.
  • Használjunk lehetőség szerint érintésmentes fizetést.
  • Gyanús eszköz vagy rendellenesség esetén azonnal értesítsük a bankot vagy a rendőrséget.
