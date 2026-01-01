Bűnügy
Új módszerrel támadnak a csalók az ATM-nél
Használjunk lehetőség szerint érintésmentes fizetést
Egyre nagyobb veszélyt jelentenek az ATM-nél alkalmazott modern csalási módszerek. Külföldi kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a bűnözők már hőkamerák és a mesterséges intelligencia segítségével is képesek PIN-lopásra, vagyis a bankkártyák PIN-kódjának megszerzésére.
PIN-lopás mesterséges intelligenciával
A Glasgow-i Egyetem szakemberei egy olyan rendszert mutattak be, amely az ATM-ek billentyűzetén maradó hőnyomokat elemzi. A módszer lényege, hogy a PIN beírása után az érintett billentyűk rövid ideig melegebbek maradnak. Ezeket a hőnyomokat egy speciális kamera rögzíti, majd egy AI-alapú program elemzi, hogy a gombokat milyen sorrendben nyomták meg.
A kutatás szerint az első 20 másodperben akár 86%-os pontossággal is visszafejthető a kód. A szakértők szerint a technológia nem drága és könnyen hozzáférhető, ezért különösen fontos az óvatosság – írta meg a duol.hu.
Biztonsági tanácsok ATM-használathoz
- Takarjuk le a billentyűzetet.
- Várjunk néhány másodpercet a gombok lehűléséig.
- Használjunk lehetőség szerint érintésmentes fizetést.
- Gyanús eszköz vagy rendellenesség esetén azonnal értesítsük a bankot vagy a rendőrséget.