Késes támadó gyilkolt meg több embert Suriname fővárosának közelében

Késes támadó gyilkolt meg helyi idő szerint vasárnapra virradóra kilenc embert, köztük öt gyermeket Suriname fővárosának, Paramaribónak a közelében - közölte a dél-amerikai ország rendőrsége.

A hatóságok szerint az áldozatok a tettes négy gyermeke és a segítségükre rohanó szomszédok, valamint az egyik szomszéd gyermek voltak. Az elkövető a fővárostól 25 kilométerre keletre található Commewijne körzetben található helyszínre kiérkező rendőrökre is rátámadt. A férfi tettest lábon lőtték az őrizetbe vétel során, kórházi ellátásra szorul.

Egy gyermek és egy felnőtt áldozat súlyosan megsérült, őket szintén kórházba szállították.

A StarNieuws helyi hírtelevízió arról számolt be, hogy első értesülések szerint a 43 éves férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.

„Egy olyan időszakban, amikor a családnak és a barátoknak lényegében egymást kellene támogatniuk és segíteniük, azzal a kemény valósággal szembesülünk, hogy a világnak van egy másik oldala is: egy apa, aki megöli a saját gyermekeit, és a szomszédjait is. A hozzátartozóknak sok erőt, kitartást és vigaszt kívánok ebben a elképzelhetetlenül nehéz időszakban” - írta Jennifer Geerlings-Simons suriname-i elnök a Facebook-oldalán.