2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bűnügy

Késsel megsebesítettek több nőt a párizsi metróban

Az elkövetőt elfogták

MH/ MTI
 2025. december 27. szombat. 10:43
Megosztás

Késsel megsebesített három nőt egy férfi a párizsi metróban pénteken, de nem sokkal később elfogták – közölték a helyi hatóságok az AFP francia hírügynökséggel.

Késsel megsebesítettek több nőt a párizsi metróban
Késes támadás történt a párizsi metróban, több nő megsérült
Fotó: AFP/Julien De Rosa

A gyanúsított három különböző metróállomáson támadt áldozataira késő délután, de egyiküket sem életveszélyesen sebesítette meg. Tettének pontos indokait egyelőre nem sikerült kideríteni.

A 25 éves támadót az állomásokat figyelő kamerák révén azonosították, majd egy peremvárosban elfogták. A belügyminisztérium közleménye szerint egy körözés alatt álló mali állampolgárról van szó, aki már követett el kisebb bűncselekményeket, köztük nemi alapú erőszakcselekményt is, ezért korábban kiutasították Franciaországból.

Laurent Nunez francia belügyminiszter a múlt héten, az év végi ünnepek közeledtével fokozott éberséget kért a hatóságoktól a közrendet fenyegető kockázatok miatt, és kiemelten figyelmeztetett a tömegközlekedési eszközök figyelésének fontosságára.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink