Bűnügy

A hétfőn nyilvánosságra hozott adatok szerint 64 embert fogtak el

 2025. december 22. hétfő. 14:31
Idén nyolcadik alkalommal tartott körözési akciót a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) - közölte a főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon. A fővárosi rendőrök 384 körözést elemeztek két hét alatt, 64 embert sikerült elfogniuk vagy fellelniük, közülük nyolcat kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt kerítettek kézre, továbbá megtaláltak egy eltűnt embert.

Hatékony volt a BRFK több hatósággal együttműködve szervezett akciója
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Kövesdi Andrea

Elfogtak egy nőt is, aki ellen a bíróság kábítószer-kereskedelem miatt két elfogatóparancsot is kiadott. Alapos adatgyűjtés után megállapították, hogy a IV. kerületben tartózkodhat, így a bűnügyi bevetési osztály munkatársaival fogták el az éppen egy áruházból kilépő, 42 éves nőt.

Előállították a kerületi kapitányságra, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, hogy megkezdje a jogerősen kiszabott szabadságvesztését - áll a közleményben.

