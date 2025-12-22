Bűnügy
Hatékony volt a BRFK több hatósággal együttműködve szervezett akciója
A hétfőn nyilvánosságra hozott adatok szerint 64 embert fogtak el
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Kövesdi Andrea
Elfogtak egy nőt is, aki ellen a bíróság kábítószer-kereskedelem miatt két elfogatóparancsot is kiadott. Alapos adatgyűjtés után megállapították, hogy a IV. kerületben tartózkodhat, így a bűnügyi bevetési osztály munkatársaival fogták el az éppen egy áruházból kilépő, 42 éves nőt.
Előállították a kerületi kapitányságra, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, hogy megkezdje a jogerősen kiszabott szabadságvesztését - áll a közleményben.