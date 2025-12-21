Nagyszabású akciót indítottak a maffia ellen

Olaszországban több városra kiterjedő, összehangolt kábítószer-ellenes razziában 384 embert vettek őrizetbe, és mintegy 1,4 tonna kábítószert foglaltak le – közölte a dpa . A beszámolók szerint a hatóságok szervezett bűnözői csoportok ellen csaptak le egyszerre több tartományban, összesen 655 embert jelentettek fel különböző bűncselekmények miatt.

A rajtaütések során a rendőrség 35 kilogramm kokaint, 1370 kilogramm különböző kannabiszterméket és 1 kilogramm heroint talált, emellett 41 lőfegyvert, 80 szúró- és vágófegyvert, valamint több mint 300 ezer euró készpénzt foglaltak le, amelyet a drogkereskedelem bevételeként azonosítottak.

A hálózat egy részben a legálisnak tűnő „cannabis shopokon” keresztül bonyolította az illegális üzleteket, ezért a hatóságok célzott ellenőrzéseket tartottak a kenderterméket árusító üzletekben. Több mint 300 boltot vizsgáltak át, közülük ötöt – három különböző városban – ideiglenesen bezárattak. A rendőrség emellett több közösségimédia-profilt is azonosított, amelyeknél jelenleg vizsgálják a tartalmakat; ezek a fiókok az ügyészséghez kerülhetnek, hogy a hatóságok kezdeményezhessék a blokkolásukat.