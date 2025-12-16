Ki állhatott Rob Reiner halála mögött?

A rendőrparancsnok rendkívüli sajtótájékoztatón közölte, hogy Nick Reiner a hatóság őrizetében van, gyilkossággal gyanúsítják és 4 millió dolláros óvadékot határoztak meg.

Rob Reinert és feleségét, Michele Reinert vasárnap otthonukban találták meg holtan a Los Angeleshez tartozó Brentwoodban.

Los Angeles tűzoltósága vasárnap annyit közölt, hogy a 78 éves színész-rendező és 68 éves feleségének holtteste a házon belül volt. A nyomozók előzetesen azt állapították meg, hogy a rendező és felesége szúrt sebeket szenvedett, éd Los Angeles rendőrségének képviselője már vasárnap egyértelmű gyilkosságról beszélt.

A mostani bejelentés szerint gyilkossággal gyanúsított 32 éves Nick Reiner Rob Reiner fiatalabb fia, akit korábban többször kezeltek függőség miatt.

Rob Reiner halálhírének megjelenését követően otthonánál megjelent többek mellett Billy Crystal színész, aki a Reiner által 1989-ben rendezett, Harry és Sally című romantikus vígjáték férfi főszereplője volt. Részvétét fejezte ki több más ismert amerikai filmes személyiség, köztük Eric Idle, James Woods és Elijah Woods.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó közleményében Rob Reiner „rendkívüli emberiességi hozzájárulását” hangoztatta, míg Karen Bass, Los Angeles polgármestere megdöbbenésének adott hangot. Szolidaritását fejezte ki a szeptemberben gyilkosság áldozatává vált Charlie Kirk által alapított Turning Point USA szóvivője, Andrew Kolvet is.

Rob Reiner színészként első ismert szerepét az All in the Family című, 1971 és 1979 között sugárzott vígjátéksorozatban alakította 8 éven, 9 évadon át. Ismert rendezései közé tartozik A herceg menyasszonya és A becsületbeli ügy című film.