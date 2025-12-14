Merényletet hiúsítottak meg a német hatóságok

Fokozott rendőri jelenlét a Bajorországi ünnepi rendezvényen. Egy karácsonyi vásáron az utolsó pillanatban híúsítottak meg egy terrortámadást a német hatóságok

Az öt férfi közül négy ellen elfogatóparancsot adtak ki, egyet pedig előzetes letartóztatásba helyeztek. Azzal gyanúsítják őket, hogy támadást akartak elkövetni a Bajorország déli részén fekvő Dingolfingban a karácsonyi vásáron - számolt be róla a Mandiner.

Az ügyészség szerint a gyanúsított között van egy 56 éves egyiptomi, egy 37 éves szíriai és három, 22, 28 és 30 éves marokkói állampolgár. A nyomozás elsődleges adatai szerint az egyiptomiról azt állították, hogy Dingolfing-Landau járásban egy mecsetben támadásra szólította fel az ott lévőket. Egyelőre nem ismert, mikor követték volna el a támadást, sem az, milyen konkrét tervei voltak a gyanúsítottaknak.

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter azt mondta a Bildnek: „hála a biztonsági vezetők kiváló együttműködésének, több gyanúsítottat sikerült igen rövid idő alatt elfogni, s így megakadályozni egy iszlamista indíttatású támadást Bajorországban”.