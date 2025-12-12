Fogolyszökés miatt indult eljárás a Debrecenben

Fogolyszökés miatt indult eljárás egy rablás miatt letartóztatott fiú ellen, aki megszökött a debreceni javítóintézetből – tájékoztatta a hajdú-bihari főügyészség pénteken az MTI-t.

Közlésük szerint a letartóztatásban lévő 17 éves gyanúsított ellen rablás bűntette miatt folyik nyomozás Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében. A megalapozott gyanú szerint december 10-én kora délután a letartóztatott fiatalkorút orvosi vizsgálatról szállította vissza két rendőr a debreceni javítóintézetbe, amelynek kapuja előtt kiszállt az autóból, kihúzta kezét a bilincsből és elfutott.

A fiút hat óra múltán lakóhelyén, egy szabolcs-szatmár-beregi településen elfogták és a debreceni javítóintézetbe visszaszállították.

Az eset kapcsán a fiú ellen fogolyszökés miatt indult nyomozás a debreceni rendőrkapitányságon, az őt kísérő hivatalos személyek eljárásának jogszerűségét parancsnokuk vizsgálja.

A fogolyszökés miatti nyomozás irányítását ellátó Debreceni Járási Ügyészség a gyorsított bírósági eljárás feltételeit mérlegeli az ügyben – írta a főügyészség.