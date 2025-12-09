Teljes kormányzati együttműködés a Szőlő utcai nyomozásban

A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményt – közölte a Belügyminisztérium kedden az MTI-vel.

A Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények feltárása folyamatban van, ehhez minden szükséges támogatás megad a kormány

Ahogy azt Pintér Sándor belügyminiszter korábban bejelentette: arra is teljes kivizsgálást rendelt el, hogy a rendőrség hibázott-e az elmúlt években. Bárki, aki elkövetett bűncselekményt vagy közreműködött abban, felelni fog az igazságszolgáltatás előtt – írták.

A közlemény szerint a kormány megerősítette a gyermekvédelmi intézmények biztonságát: rendőrök, iskolaőrök gondoskodnak a kiemelt intézményekben tartózkodó gyermekek biztonságáról.