A nyomozó ügyészség keddi akciója során háromra emelkedett az őrizetbe vett emberek száma az úgynevezett Szőlő utcai ügyben – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel.

A Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény ügyében újabb fejlemények láttak napvilágot

Közleményük szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eljárási cselekményei továbbra is folyamatban vannak.

A bűnügyi akcióban eljáró hivatalos személyek a több helyszínen zajló nyomozati cselekmények során szemlét tartottak és kutatásokat, lefoglalásokat végeztek. A keddi nyomozati cselekmények további eredményeiről – a büntetőeljárás érdekeinek figyelembevételével – várhatóan szerdán részletes tájékoztatást adnak – írták.

Közölték: a kedden eljárás alá vont személyek gyanúsítotti kihallgatása részben megkezdődött.