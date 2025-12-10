2026. január 8., csütörtök

Bűnügy

Háromra emelkedett az őrizetbe vett emberek száma

Újabb fejlemények a Szőlő utcai ügyben

MH/ MTI
 2025. december 10. szerda. 5:22
A nyomozó ügyészség keddi akciója során háromra emelkedett az őrizetbe vett emberek száma az úgynevezett Szőlő utcai ügyben – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel.

Háromra emelkedett az őrizetbe vett emberek száma
A Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény ügyében újabb fejlemények láttak napvilágot
Fotó: google.com/maps/képernyőfelvétel

Közleményük szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eljárási cselekményei továbbra is folyamatban vannak.

A bűnügyi akcióban eljáró hivatalos személyek a több helyszínen zajló nyomozati cselekmények során szemlét tartottak és kutatásokat, lefoglalásokat végeztek. A keddi nyomozati cselekmények további eredményeiről – a büntetőeljárás érdekeinek figyelembevételével – várhatóan szerdán részletes tájékoztatást adnak – írták.

Közölték: a kedden eljárás alá vont személyek gyanúsítotti kihallgatása részben megkezdődött.

