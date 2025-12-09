2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bűnügy

Az ügyészség széles körű eljárási cselekményeket végez a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

A nyomozásba gyermekvédelmi szakembereket is bevontak

MH/ MTI
 2025. december 9. kedd. 11:22
Frissítve: 2025. december 9. 18:31
Megosztás

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség jelenleg nagy erőkkel, több helyszínen, széles körű eljárási cselekményeket végez a Szőlő utcai javítóintézet ügyében - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség kedden.

Az ügyészség széles körű eljárási cselekményeket végez a Szőlő utcai javítóintézet ügyében
A nyomozó ügyészség széles körű eljárási cselekményeket végez a Szőlő utcai javítóintézet ügyében
Fotó: google.com/maps/képernyőfelvétel

Azt írták, hogy a nyomozó ügyészség az ügy mindenre kiterjedő, teljes körű feltárása érdekében jelenleg is több hatóság - köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - közreműködésével folytat helyszíni cselekményeket, többek között a Budapesti Javítóintézetben.

Az ügynek eddig három gyanúsítottja van: a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását - ügyészi indítványra - a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki - a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően - a bíróság pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került - közölték.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az ügyben a nyomozás fejleményeiről a Központi Nyomozó Főügyészség továbbra is kizárólag sajtóközlemények útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

Minden más, a sajtóban megjelenő, ismeretlen forrásra hivatkozó tájékoztatás nem tekinthető hiteles információnak - hangsúlyozták a közleményben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink