Újabb botrányt okozhat András volt herceg

András volt herceg újabb krízist idézhet elő a brit királyi családban, mert komolyan fontolgatja egy „mindent kiteregető” memoár megírását – írta a News .

A cikk felidézte, hogy III. Károly megfosztotta Andrást a címeitől, és jelezte, hogy húsvétig el kell hagynia a Royal Lodge rezidenciát.

A News azt állítja: a herceg dühös, és egy könyvben próbálná magát a #MeToo-korszak és a „woke” mozgalmak áldozataként beállítani, miközben jogi, pénzügyi és reputációs nyomás alatt áll a Jeffrey Epstein-botrány következményeként.

A lap szerint több kiadó „jelentős érdeklődést” mutat, bár szerződés még nincs, és a királyi udvar számára különösen kényes lenne egy ilyen kötet, mert belső beszélgetéseket és rég őrzött titkokat is érinthet.