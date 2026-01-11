Bulvár
Harry herceg békülne Károly királlyal
A Sun szerint a „tékozló fiú” azt kéri, apja nyissa meg vele a 2027-es birminghami játékokat
III. Károly brit király (b) fiával, Harry sussexi herceggel
Fotó: AFP/Pool/David Rose
A lap állítása szerint a sussexi herceg azt tervezi, hogy felkéri III. Károly királyt: a 2027-es, Birminghamben rendezett Invictus Games megnyitóján együtt jelenjenek meg, sőt a király nyissa meg vele a versenyt.
A cikk szerint apa és fia néhány hónapja találkozott ugyan, de a teljes kibékülés még nem történt meg, Harry pedig úgy véli, ha Károly elfogadja a kérést, az nagy előrelépés lehetne a kapcsolatukban.
A Sun egy névtelen forrásra hivatkozva azt is írja: a meghívásnak az is külön jelentőséget ad, hogy az Invictus Games 2014 óta először tér vissza az Egyesült Királyságba.