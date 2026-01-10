Katalin hercegné megrázó szavai + VIDEÓ

Az Anyatermészet negyedik részével, a Téllel zárta le gyógyulási folyamatát. Katalin hercegné videója személyes és szimbolikus egyben, és ahogy a sorozat korábbi része, a természettel való összeolvadás és harmónia fontosságát hangsúlyozza.

Tegnap, január 9-én ünnepelte 44. születésnapját Katalin hercegné. Ezt megelőzően 8-án férjével, Vilmos herceggel a londoni Charing Cross Kórházban járt és megosztotta személyes tapasztalatait rákkezeléséről. Ez volt az első alkalom, hogy a walesi hercegné ilyen nyíltan beszélt a betegségéről, amit ijesztőnek és megterhelőnek nevezett. Később új, mélyen személyes videót tett közzé a születésnapja alkalmából, amelyben először beszél részletesen arról, hogyan segítette a természet a rák elleni küzdelme utáni testi és lelki felépülését.

Az Anyatermészet Katalin hercegné személyes reflexiója

A Kensington-palota által megosztott kétperces film az Anyatermészet (Mother Nature) című sorozat záróepizódja, a Winter (Tél). A 44. születésnapját ünneplő Katalin hercegné saját narrációjával kísért alkotás nemcsak személyes vallomás, hanem hitvallás is, amely a természet gyógyító erejét állítja középpontba. A film Katalin reflexiója arra az időszakra, amelyet a rákdiagnózis és az azt követő kezelés határozott meg. A hercegné 2024 elején tudta meg, hogy beteg, március végén jelentette be, és ezt követően hat hónapon át kemoterápiára járt. Az Anyatermészet sorozat ennek az időszaknak a feldolgozásából született, és azt mutatja be, miként vált számára a természet támaszt nyújtó közeggé. A Winter epizódban elhangzó narráció bár szimbolikus, mégis pontosan körülírja a hercegné tapasztalásait, félelmeit és a reményt.

Még a leghidegebb, legsötétebb évszak, a tél is képes csendet, türelmet és nyugodt elmélkedést hozni nekünk. Ahol a folyó éppen csak annyira lassul le, hogy megpillanthassuk benne a saját tükörképünket. Hogy felfedezhessük saját magunk legmélyebb rétegeit és azt, hogy minden, ami élő, összetartozik. Arra gondolok, hogy mennyire hálás vagyok, mert a bennünk lévő folyók olyan könnyedén hömpölyögnek, hogy elmossák a félelmeket, megtisztítanak és felfrissítenek. Békülj ki a könnyeiddel, és fedezd fel, mit jelent élni. Egynek lenni a természettel, egy csendes tanítóval és egy lágy hanggal, amely vezet minket az emlékeinken át és segít nekünk a gyógyulásban

− mondta el a kisfilmben Katalin hercegné.

A kisvideó a digitális világ kritikája is

A film képi világa is tudatosan épít a természet sokszínűségére. Katalint elkíséri a kora reggeli sétájára Berkshire-ben, ahol férjével és három gyermekével él, emellett felvételek készültek Cumbriában, Gloucestershire-ben, Londonban, Kelet-Sussexben és a Cotswolds területén is. A Winter epizód tematikája összhangban áll a sorozat többi részével és Katalin korábbi gondolataival is. A hercegné nemrég Waldinger professzorral közösen írt esszéjében arra figyelmeztetett, hogy a túlzott képernyőidő káros hatással van a családi életre. Álláspontja szerint a digitális világ térnyerésével még fontosabbá válik az önmagunkkal, egymással és a természettel való kapcsolatunk.

Az Anyatermészet sorozat mélyen személyes, kreatív elmélkedés arról, hogyan segített a természet a gyógyulásomban. De egyben egy történet a természet és a kreativitás erejéről és a kollektív gyógyulásról is. Annyit tanulhatunk az anyatermészettől, ha egy boldogabb, egészségesebb világot szeretnénk építeni

− írta Katalin a videó mellé.

A Winter nem csupán egy videó, hanem egy személyes gyógyulási folyamat lezárása és egy tudatos üzenet arról, hogy a természet mekkora szerepet játszik az ember életében. Bár az Anyatermészet sorozat ezzel véget ért, a Kensington-palota közlése szerint Katalin hercegné a jövőben is a természet és a mentális egészség kapcsolatát helyezi majd középpontba nyilvános munkásságában – írta meg a Life.