Jennifer Garnert ez viselte meg a legjobban, amikor elváltak Ben Affleckkel

Jennifer Garner és Ben Affleck 2018-ban váltak el. Jennifer Garner közel egy évtizeddel a válás után nyíltan mesélt arról, mit élt át, amikor véget ért a házassága Ben Affleckkel. A Hirtelen 30 sztárja 2015-ben jelentette be a különválást, a válásukat pedig 2018-ban véglegesítették.

Garner ritkán beszél arról az időszakról, ám most egy interjúban kivételt tett és felfedte, a nyilvánosság reakcióit, valamint a pletykákat tudatosan igyekezett kizárni az életéből, mert érezte, hogy ha teret adna ezeknek a dolgoknak, az csak tovább rombolná a lelkiállapotát.

Az embernek tudnia kell, mit bír el, és mit nem. Én egyszerűen nem bírtam volna el azt, ami odakint zajlott

– fogalmazott, majd hozzátette: nem a bulvárcikkek voltak a legnehezebbek.

A valódi fájdalmat maga a tény jelentette, hogy egy család esett szét. Jennifer szerint a „család széthullása”, a közös élet lezárása volt igazán megterhelő a számára. Mint mondta, nem csak a házasság, hanem egy mély barátság és valódi szövetség veszett el akkor, és ez volt az, amit a legnehezebb volt elengednie.

Nem olvas pletykákat

Egyébként a mai napig nem olvas sem saját magáról, sem pedig a szeretteiről szóló pletykákat, mert úgy gondolja, semmi haszna nincs, ha figyelmet ad ezeknek a híreknek, különösen, ha a gyerekei is érintettek.

Nem szolgál engem, ha pletykákat fogyasztok, sem rólam, sem másról, a gyerekeimről meg pláne

– mondta.

Nagyon megviselte a válás

Bár Garnert akkoriban értelemszerűen nagyon megviselte a válás, de mint utóbb kiderült, Afflecket mint barátot nem veszítette el. Kettejük között ugyanis rendkívül harmonikus a viszony, amit javarészt azért alakítottak így, hogy békében és szeretetben együttműködve tudják nevelni a három a gyermeküket. A színésznő úgy véli, az évek során sikerült egy olyan, nyugodtabb egyensúlyt megteremteniük, ami a gyerekeknek is biztonságot ad.

Tele szeretettel

Garner egyébként évek óta egy techcég vezetőjével, John Millerrel alkot egy párt, és úgy érzi, az élete jelenleg tele van szeretettel. Az interjúban fontos üzenetet is megfogalmazott azoknak, akik úgy érzik, soha nem fognak túljutni egy szakításon vagy csalódáson. Szerinte sokan elhiszik, hogy „soha többé” nem beszélnek majd valakivel, nem lesznek többé jóban, de ő úgy gondolja, ez nem igaz, csak időt kell hagyni a dolgoknak.

Az idő lehetőség a gyógyulásra, a megbocsátásra és arra, hogy új formát találjunk egy kapcsolatnak

– mondta. Úgy véli, nem minden köteléknek kell ugyanúgy léteznie, mint korábban: van, hogy a szerelemből barátság lesz, vagy egyszerűen csak egy tiszteletteljes, békés viszony – írta meg az Elle.