Britney Spears szigorú feltételekhez köti a visszatérését

Közeledik a visszatérés ideje? Britney Spears a 2000-es évek egyik legnépszerűbb énekesnőjeként vonult be a zenetörténelembe és továbbra is csak 44 éves, így gyakorlatilag bármikor újra színpadra állhatna. Eddig azonban a mentális problémái, a családi konfliktusai és a gyámsága nem tette lehetővé, hogy újra turnéra induljon. Most azonban arról beszélt, hogy szívesen újrakezdené a karrierjét, ha teljesülne néhány feltétel.

Britney Spears a fiával szeretne színpadra állni

Az énekesnő egy nem mindennapi bejegyzést osztott meg az Instagram-oldalán. Kivételesen most nem bikiniben táncolt a nappalijába, hanem estélyi ruhában ült egy zongora mellett, amelyet saját bevallása szerint odaadott a kisebbik fiának, Jayden James Federline-nak. Hogy miért? Mert Britney Spears fia tehetséges zongorista és szeretné, ha a jövőben együtt zenélhetnének.

Idén ezt a zongorát küldtem a fiamnak. Érdekes, hogy azért táncolok a neten, mert próbálom meggyógyítani a testemen és a lelkemen esett sérüléseket. Igen, néha kínos. De átsétáltam tűzön-vízen, hogy megmentsem az életemet. Rendkívül kényes okokból többé nem akarok fellépni Amerikában, azonban remélem, hogy egyszer eljön az a pont az életemben, amikor egy széken ülök, vörös rózsával a hajamban, és a fiammal együtt énekelhetek. Szigorúan Angliában, vagy Ausztráliában. Hamarosan. Ő egy hatalmas sztár és mindig megtiszteltetés, ha mellette lehetek. Isten áldjon kisember – olvasható Britney posztjában.

A bejegyzés már csak azért is szívmelengető, mert arra utal, hogy karácsonykor sikerült megbeszélniük a nézeteltéréseiket a fiával. Jayden az ünnepek alatt meglepte a ritkán látott édesanyját és több napon keresztül együtt programoztak a szünidőben. Úgy látszik, hogy ez reményt adott arra is, hogy a világsztár átgondolja a zenéhez és a fellépésekhez fűződő viszonyát. Mi izgatottan várjuk, hogy megvalósul-e az anya-fia koncert – adta hírül a Life.