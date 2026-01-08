Katalin hercegné királyi manikűrje lesz a január sztárja

Januárban nem a smink, hanem a körmök veszik át a reflektorfényt. Katalin hercegné új manikűrje trendet teremtett. Mutatjuk az inspirációkat!

Katalin hercegné úgy döntött, hogy egy klasszikus, visszafogott, rövid és natúr rózsaszín körmökkel hódítja meg a közösségi média hírfolyamait. Ez a látszólag egyszerű választás nemcsak azért izgalmas, mert első látásra univerzálisan viselhető, hanem mert szinte minden királyi etikettből fakadó „mit szabad és mit nem” íratlan szabályt betart.

Talán nem meglepő, de a királyi családban a köröm hosszát és színét szigorú protokoll szabályozza. A műköröm, a vad színek vagy az extravagáns formák sem férnek bele az előírt visszafogott stílusba. A körömnek rövidnek, ápoltnak és nem harsánynak kell lennie.

Pont úgy, ahogy azt Katalin most demonstrálja. És bár azt hihetnénk, hogy az efféle szabályok unalmasak, letisztult szépségükben mégis trendi inspirációt adnak minden „nail art” rajongónak. Főként januárban, amikor már mindenki szabadulna a csili-vili rénszarvasos körmeitől.

Nem csak Katalin rajong a manikűrért!

Sarolta hercegnő már egy wimbledoni teniszmérkőzésen is megmutatta ezt a figyelemre méltó, rózsaszín-árnyalatú körömlakkot, amivel megszegte – vagy legalábbis lazított – egy több mint száz éves hagyományt, amely visszafogottabb színeket követelt meg a királyi protokoll szerint.

Világtrend vs. királyi minimalizmus

Persze nem csak Nagy-Britanniában pörög a „less is more” (a kevesebb több) körömfilozófia. Hollywoodban például Selena Gomez esküvői mani-stílusa is beszédtémát adott. Egy rózsaszín-nude, fényes felületű, elegáns körmöt viselt az énekesnő az oltárnál. Bár igaz, nála ugyan ez hosszabb kivitelben érkezett, mint amit a királyi családba beengednek.

Miközben a celebek hajlamosak a hosszabb, látványosabb formákra és trendi technikákra esküdni, a brit udvar kevésbé díjazza az ilyet, és a természetes, rövid manikűrös irányt preferálja. Hiszen még ha trendi is a világ legújabb „angel nails” vagy „toasted nails” kreációja, a királyi etikett már rég meghatározta: a kevesebb mindig több – főleg, ha a királyi családról van szó – állítja a Life.