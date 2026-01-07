Ez vethet véget Harry herceg és Meghan Markle házasságának?

A brit visszatérés kérdése olyan mély ellentéteket hozott felszínre, amelyek akár Harry és Meghan Markle jövőjét is meghatározhatják. Egyre több jel utal arra, hogy Harry hercegék házassága komoly próbatétel előtt áll.

Harry herceg és Meghan Markle kapcsolata 2026-ban újabb fordulóponthoz érkezhet. Egyes források szerint szerint a pár egyre komolyabb nézeteltérésekkel küzd, ami akár váláshoz is vezethet – írja a life.hu.

A bennfentesek szerint a legfőbb feszültségforrást Harry brit visszatérése és a családi kötelékek helyreállítására irányuló vágyai jelentik, miközben Meghan nem hajlandó újra feltépni a múlt sebeit.

Sussex hercege és hercegnéje 2020-ban drámai módon visszalépett királyi feladataiktól, és azóta Kalifornia egyik elegáns városában, Montecitóban élnek a hatéves Archie-val és a négyéves Lilibettel. Bár otthonukban viszonylagos nyugalom uralkodik, a brit családdal és a biztonsági státusszal kapcsolatos kérdések folyamatosan feszültséget generálnak.

„A köztük lévő feszültség nem abból fakad, hogy megszűnt volna a vonzalom vagy az elköteleződés. Két, egymással ellentétes irányba húzó belső szorongás áll a háttérben. Harry egyre inkább arra összpontosít, hogy gyakrabban visszatérjen Nagy-Britanniába, és ezt rendszeresen szóba is hozza. Tisztában van édesapja romló egészségi állapotával, és attól tart, hogy a családi kibékülés lehetősége lassan elillan. Számára a következő év kifejezetten sürgető és sorsdöntő. Bár mindketten sok sebet hordoznak, ez a visszatérés iránti vágy könnyen végleg próbára teheti a kapcsolatukat” - vélekedett egy bennfentes.

A forrás szerint Meghan semmiképp nem szeretne visszatérni az Egyesült Királyságba, amely a legstresszesebb és legfájdalmasabb időszakokra emlékezteti őt. Míg Meghan Markle Hollywoodban aktív, többek között Netflix-projektekbe és saját As Ever életmódmárkájának bővítésébe merült el, Harry márciusban visszalépett Sentebale jótékonysági szervezetétől, részben a belső konfliktusok miatt.

„Nagy-Britannia kérdése szinte minden döntésüket beárnyékolja. Meghan vonakodik attól, hogy ez a kérdés a mindennapi beszélgetéseik részévé váljon, mert túl nagy érzelmi súllyal bír számára. Teljesen tudatában van annak, hogy ha a biztonsági kérdés megoldódik, a visszatérés elleni fő gyakorlati érv eltűnik, és ezzel együtt jön az a feltételezés, hogy bele kell egyeznie a visszatérésbe. Jelenleg felkészületlennek érzi magát erre a változásra, és bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy érzelmileg meg tudna-e birkózni vele” – fogalmazott a bennfentes.

Egy palotai forrás szerint ugyanakkor Harry egyre erősebben vágyik arra, hogy pótolja az apjától távol töltött éveket, és úgy érzi, a brit visszatérés lehetőséget adna a régi sebek begyógyítására, mielőtt túl késő lenne.