Ez vethet véget Harry herceg és Meghan Markle házasságának?
Válásról pletykálnak
Harry herceg és Meghan Markle kapcsolata 2026-ban újabb fordulóponthoz érkezhet. Egyes források szerint szerint a pár egyre komolyabb nézeteltérésekkel küzd, ami akár váláshoz is vezethet – írja a life.hu.
A bennfentesek szerint a legfőbb feszültségforrást Harry brit visszatérése és a családi kötelékek helyreállítására irányuló vágyai jelentik, miközben Meghan nem hajlandó újra feltépni a múlt sebeit.
Sussex hercege és hercegnéje 2020-ban drámai módon visszalépett királyi feladataiktól, és azóta Kalifornia egyik elegáns városában, Montecitóban élnek a hatéves Archie-val és a négyéves Lilibettel. Bár otthonukban viszonylagos nyugalom uralkodik, a brit családdal és a biztonsági státusszal kapcsolatos kérdések folyamatosan feszültséget generálnak.
„A köztük lévő feszültség nem abból fakad, hogy megszűnt volna a vonzalom vagy az elköteleződés. Két, egymással ellentétes irányba húzó belső szorongás áll a háttérben. Harry egyre inkább arra összpontosít, hogy gyakrabban visszatérjen Nagy-Britanniába, és ezt rendszeresen szóba is hozza. Tisztában van édesapja romló egészségi állapotával, és attól tart, hogy a családi kibékülés lehetősége lassan elillan. Számára a következő év kifejezetten sürgető és sorsdöntő. Bár mindketten sok sebet hordoznak, ez a visszatérés iránti vágy könnyen végleg próbára teheti a kapcsolatukat” - vélekedett egy bennfentes.
A forrás szerint Meghan semmiképp nem szeretne visszatérni az Egyesült Királyságba, amely a legstresszesebb és legfájdalmasabb időszakokra emlékezteti őt. Míg Meghan Markle Hollywoodban aktív, többek között Netflix-projektekbe és saját As Ever életmódmárkájának bővítésébe merült el, Harry márciusban visszalépett Sentebale jótékonysági szervezetétől, részben a belső konfliktusok miatt.
„Nagy-Britannia kérdése szinte minden döntésüket beárnyékolja. Meghan vonakodik attól, hogy ez a kérdés a mindennapi beszélgetéseik részévé váljon, mert túl nagy érzelmi súllyal bír számára. Teljesen tudatában van annak, hogy ha a biztonsági kérdés megoldódik, a visszatérés elleni fő gyakorlati érv eltűnik, és ezzel együtt jön az a feltételezés, hogy bele kell egyeznie a visszatérésbe. Jelenleg felkészületlennek érzi magát erre a változásra, és bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy érzelmileg meg tudna-e birkózni vele” – fogalmazott a bennfentes.
Egy palotai forrás szerint ugyanakkor Harry egyre erősebben vágyik arra, hogy pótolja az apjától távol töltött éveket, és úgy érzi, a brit visszatérés lehetőséget adna a régi sebek begyógyítására, mielőtt túl késő lenne.