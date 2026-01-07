Mickey Rourke teljesen lecsúszott

Már egy ideje nem a filmjeiről ismerjük őt. Mickey Rourke ennyire nehéz helyzetben még soha nem volt.

Mickey Rourke botrányokkal teli életének egyik legnehezebb időszakát éli, rossz döntései végül a kilakoltatás szélére sodorták őt. Azonban nincs egyedül, sokan szeretnék, hogy a színész vissza tudjon állni a lábára.

Ami elromolhatott, az el is romlott Mickey Rourke életében

Mickey Rourke az a színész, aki már fénykorában is egy kiszámíthatatlan, együttműködésre alkalmatlannak tűnő figura volt. Olyan filmekben játszhatott volna, mint A szakasz, az Aki legyőzte Al Caponét és az Esőember, de mindig közbejött a színész baltával kifaragott, merev természete, okot adva az összeszólalkozásokra a rendezőkkel.

Későbbi éveiben Darren Aronofsky képes volt ezt az energiát hasznosítani A pankrátor című filmjében, ami egy vitathatatlanul erős sztori volt és mégse sikerült elnyernie az akadémia tetszését. Ezt minden bizonnyal tartósan sérelmezte, hiszen innentől elszabadult a pokol: a Vasember 2. után már nem kapott komolyabb filmes szerepeket, szabadidejében paparazzikat fenyegetett, szexuális zaklatási botrányba keveredett Bella Thorne-al, majd a Celebrity Big Brother műsorából is kirúgatta magát. Mickey Rourke plasztikai műtétje és nem túl rózsás életvitele után szinte csak árnyéka önmagának, szinte fel sem lehet ismerni őt.

A színész jelenleg a Los Angeles-i albérletében lakik, mint kiderült hatalmas elmaradásokkal a háta mögött. Az egykori bokszoló decemberben hivatalos felszólítást kapott, hogy ha nem rendezi 59 100 dolláros tartozását (közel 20 millió forintról beszélünk) és az ehhez tartozó ügyvédi költségeket, akkor kirakják őt az utcára. Enyhén szólva nem jött a legjobban a spirálban lefelé tartó színész számára, a kialakult helyzet a színész magánéleti mélypontjáról tanúskodhat.

Itt jön képbe a segítség

Mickey Rourke önerőből minden bizonnyal nehezen tudná állni a tartozásokat, mely hatalmas stresszfaktorként nehezedik a vállára, így már csak a közösség jó szándékára támaszkodhat. Liya-Joelle Jones, a színész menedzsere és jó barátja egy pénzgyűjtő kampányt indított a GoFundMe oldalán, amelyben 100 000 dollárt célzott be, annak reményében, hogy kisegítsék a színészt a nehéz helyzetében.

Az a cél, hogy biztosítsunk némi stabilitást és lelki nyugalmat ebben a stresszes helyzetben, hogy az otthonában maradhasson és hogy visszaállhasson a lábára. Minden adomány jól jön, nem számít mennyi, mert minden számít. A megosztás is sokat segít. Köszönjük a segítséget!

- írja Jones a kampány oldalán.

A felhívásra megindultak a rajongók, és sokan ezresével küldik az adományokat, az eddigi rekord 2500 dollár. Az adakozás a cikk írásakor 52 000 dollárnál tart, ami azt jelenti, hogy hamarosan állni tudják a tartozás finanszírozását és a 100 000 dolláros cél is megvalósulhat – írta meg a Ripost.