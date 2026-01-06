Helikopterek a királyi család birtokában + VIDEÓ

A Telegraph arról számolt be, hogy a két új helikopter már összesen 58 000 mérföldet tett meg 2025 februárja óta.

A palota szóvivője megvédte a királyi család helikopterhasználatát, miután egy új jelentés szerint a két repülőgép már kétszer annyit tett meg, mint egy Föld körüli út.

A Telegraph január 4-i jelentése szerint a királyi család által lízingelt két új AgustaWestland AW139-es helikopter már összesen 58 000 mérföldet repült, azaz kétszer kerülte meg a Földet.

A lap szerint a királyi család magas rangú tagjai által használt helikopterek 420 órát repültek 2025 február vége és november vége között.

Válaszul a Buckingham-palota szóvivője elmondta, hogy a helikopterek lehetővé teszik a királyi család számára, hogy könnyen elérjék a távoli helyeket, és egy nap alatt több királyi feladatot is ellássanak, így gördülékenyebbé téve az utazást a maximális hatás érdekében.

„A helikopterek kulcsfontosságú elemei a királyi utazási tervnek, mivel egyedülálló módon képesek elérni az Egyesült Királyság távoli régióit, amelyeket más közlekedési módok nem könnyen szolgálnának ki” – mondta a szóvivő. „Lehetővé teszik a királyi család tagjai számára, hogy egy adott napon több elfoglaltságot is vállaljanak.”

A The Telegraph szerint 2024 júniusában arról számoltak be, hogy a királyi család két új helikoptert bérel a flottájában lévő, 15 éves Sikorsky repülőgépek lecserélésére, Anna hercegnő és Vilmos herceg pedig állítólag a lehető legtöbbet fogják kihozni az új repülőgépekből.

A lap a repülési adatokra hivatkozva azt írta, hogy Anna hercegnő Gatcombe Park-i otthona volt „a leggyakrabban látogatott úti cél 68 megállóval”. Eközben Vilmos herceg is gyakran használta a helikoptereket, összesen 52 megállót teljesítve Windsor és Forset Lodge , az új otthonuk között, ahová októberben költöztek be Katalinnal és gyermekeikkel.

Awalesi hercegné állítólag egy új helikoptert használt egyéni utazásaihoz, és Vilmossal 2025-ben is együtt utaztak a repülőgépen közös feladatok ellátására.

Károly király azonban szkeptikus a helikopterek használatával kapcsolatban. A lap szerint a palota azt nyilatkozta, hogy az uralkodó „meglehetősen allergiás” a helikopterek használatára, „felvonta a szemöldökét”, sőt, tiltakozott is, amikor a szállítóeszközt útjára bocsátották. A Katalin walesi hercegné című életrajzi könyv szerzője, Robert Jobson azt állítja, hogy a király és Vilmos herceg nézeteltérésbe keveredett a biztonságot illetően.

Bár a walesi herceg képzett pilóta, a király „aggodalmát fejezte ki” fiának és örökösének amiatt, hogy helikoptert használt Katalin hercegnével és gyermekeikkel, a 12 éves György herceggel, a 10 éves Sarolta hercegnővel és a 7 éves Lajos herceggel, miután Károly király 2024 februárjában bejelentette rákdiagnózisát – áll a Daily Mailben.

A 2024 augusztusában publikált életrajzi könyvrészlet szerint az uralkodó a vita közepette még egy hivatalos dokumentumot is átadott Vilmosnak, amelyben elismerte a kockázatokat, és teljes felelősséget vállalt tetteiért.

A könyv szerint Vilmos herceg és családja repülése állítólag aggodalomra adott okot a néhai Erzsébet királynő számára is, aki korábban kérte, hogy unokája ne repüljön helikopterrel családjával a Kensington-palotából Anmer Hallba, norfolki vidéki otthonukba.

A pletykák szerint a brit trón közvetlen örökösei nem utazhatnak együtt, hogy megvédjék a monarchia jövőjét egy tragikus baleset esetén. Például Károly király korábbi pilótája, Graham Laurie egy 2023-as podcastban azt állította, hogy a leendő Károly királynak, Vilmos hercegnek, Harry hercegnek és Diana hercegnének Erzsébet királynő engedélyére volt szüksége ahhoz, hogy együtt repülhessenek, miután Vilmos herceg betöltötte a 12. életévét – írta meg a People.