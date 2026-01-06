György herceg számára minden megváltozik ősszel

György herceg nagy változással néz szembe. Habár a középiskolába lépés minden gyermek életében nagy pillanat, egy leendő király számára ez valódi mérföldkő. Mindhiába, 2026 júliusában Vilmos herceg és Katalin hercegné fia elhagyja a berkshire-i Lambrook középiskolát, szeptemberben pedig 9. évfolyamos tanulóként kezdi meg tanulmányait egy új iskolában. Váltása pedig nem csak neki okoz majd hatalmas változást, hanem családjának is. Katie Nicholl királyi író szerint azonban az ifjú készen áll életének következő szakaszára és nincs benne félelem.

A váltás Katalin számára is alkalmazkodást jelent majd, hiszen György iskolakezdése óta rendszeres szereplője volt a lambrooki életnek. A hercegné ismert arról, hogy aktívan részt vesz gyermekei oktatásában: akár sportmeccseken szurkol a pálya széléről, akár beáll egy jótékonysági tombola sorába.

Azokon a napokon, amikor elég jól érzem magam, igazi öröm részt venni az iskolai életben - nyilatkozta is rákkezelése során a hercegné, aki férjével együtt még nem erősítette meg, hogy fiuk hova fog járni.

Habár régóta találgatják György új iskolájának helyszínét, az eddigiek alapján a legesélyesebb a Wiltshire-ben található Marlborough College, ami egy előkelő koedukált bentlakásos iskola, továbbá a Berkshire-i Eton, ami egy fiúknak szóló elit bentlakásos iskola (ide járt III. Károly, Vilmos és Harry is). Katalin és Vilmos mindkét intézményben jártak látogatáson. Ezek az iskolák rendkívül rangosak, az éves tandíj pedig körülbelül 60 000 font, kb. 26.5 millió forint.

„Úgy gondolom, az Eton vagy Marlborough lesz a befutó, de bárhova is kerül, Vilmos és Katalin rengeteg időt szántak a döntésre. Györgyöt is alaposan bevonták a választásba, és biztosítani akarják, hogy az iskola a lehető legjobb alapot adja meg neki a jövőjéhez” - közölte a szakértő, akivel Hugo Vickers királyi író is egyetért:

„Fogadni mernék rá, hogy György az Etonba megy. Nagyon jó iskola és sok tekintetben mindig az élvonalban jár. Ráadásul Windsorban van, nagyon közel a Forest Lodge-hoz, a család új otthonához” - idézte őt a Mirror, adta hírül a Ripost.