Tíz titok Bradley Cooperről

Mi a közös David Lynch-ben, Gigi Hadidban és a ninjákban? A válasz egyértelmű, mutatjuk.

A legtöbben a Másnaposokban ismertük meg, és Bradley Cooper Lady Gaga oldalán, a zeneiparról szóló Csillag születikben nyújtott fergeteges alakításával bizonyította, hogy igazi tehetség. Ez is jól bizonyítja, hogy milyen sokoldalú színész, hiszen karrierjében épp úgy megtaláljuk a romantikus vígjátékokat, mint a drámaibb alkotásokat, de mindben ott az az átható szempár, az a kacér mosoly, amiért méltán tekinthetjük őt Hollywood egyik szívtiprójának. A ma 51 éves színész azonban sosem volt az a tipikus szépfiú, és távol áll tőle a csapodárság is, amit jól mutat kapcsolata a nála húsz évvel fiatalabb szupermodellel, Gigi Hadiddal.

1. Édesanyja annyira odavolt Bradley Cooper hajáért, hogy gyerekként nem is vágatta le. Emiatt azonban az emberek gyakran kislánynak nézték, amin a színész ma már csak mosolyog.

2. A ma már nők millióinak szívét elrabló színész eredetileg katonai akadémiára készült, majd Japánba akart költözni, hogy ninja legyen.

3. A színészi pályára egy David Lynch-film inspirálta, méghozzá Az elefántember, amelyet édesapja mutatott meg neki. Izgalmas tény, hogy 2014-ben Bradley Cooper eljátszhatta Joseph Merricket a történet Broadway-feldolgozásában. Alakításáért Tony-díjra jelölték.

4. Kevesen tudják, hogy Bradley Cooper folyékonyan beszél franciául, sőt, hat hónapot töltött cserediákként Franciaországban.

5. Bradley Cooper, miközben New Yorkban tanult színészetet, portásként dolgozott.

6. A színész televíziós debütálására 1999-ben került sor, méghozzá a Szex és New York című sorozatban Sarah Jessica Parker oldalán.

7. Bradley Cooper több sorozatban és filmben is feltűnt, de a sztársághoz vezető út a 2009-es Másnaposokkal nyílt meg számára.

8. Számtalan díjat és jelölést tudhat a magáénak, de van egy, amire talán nem annyira büszke. Sandra Bullock oldalán ugyanis az Ő a megoldás című vígjátékkal elnyerte az Arany Málna-díjat a legrosszabb páros kategóriában.

9. Hosszú ideig voltak alkoholproblémái, de Bradley Cooper 2004-ben végleg szakított ezzel a romboló szenvedélyével, azóta egyetlen kortyot sem ivott.

10. Bradley Cooper és Jennifer Lawrence négy filmben is szerepelt együtt – Napos oldal, Amerikai botrány, Joy, az élet csodája, Serena – a köztük lévő kémia pedig vitathatatlan volt. Ők azonban egyetlen egyszer sem adtak alapot a pletykáknak, miszerint több lenne köztük. A színész szerint ennek egyszerű oka van, sosem akarták kockára tenni a barátságukat egy futó románc miatt – írta meg a Life.