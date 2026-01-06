Leonardo DiCaprio beszólt a Netflixnek

Leonardo DiCaprio sem nézi jó szemmel azt az irányt, amerre a filmipar halad – és burkoltan a Netflixet is felelőssé teszi a mozik válságáért. A színész egy friss interjúban arról beszélt, hogy szerinte komoly veszélyben van a moziba járás kultúrája, miközben a streamingplatformok egyre agresszívebben alakítják át a bemutatási rendszert.

A téma már évek óta foglalkoztatja a filmrajongókat: a streaming térnyerése, majd a Covid-járvány alatt bevezetett kényszermegoldások alapjaiban rengették meg a filmszínházak helyzetét. 2026-ban pedig tovább nőhet az aggodalom, miután jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a Netflix felvásárolhatja a Warner Bros.-t, az egyik legnagyobb múltú és befolyású hollywoodi stúdiót. Korábban olyan hírek is napvilágot láttak, melyek szerint a cég mindössze 17 napra küldené moziba a Warner filmjeit, mielőtt azok felkerülnének az online kínálatba – ez pedig gyakorlatilag ellehetetlenítené a hagyományos mozis futást.

Leonardo DiCaprio diplomatikusan fogalmaz, de a szavaiból nem nehéz kihallani a rosszallást

DiCaprio a The Sunday Times-nak adott interjúban meglehetősen borúlátóan fogalmazott. Feltette a kérdést, hogy „van még az embereknek étvágya?” – vagyis maradt-e valódi igény a moziba járásra –, illetve hogy nem az lesz-e a filmszínházak sorsa, hogy „silóvá váljanak, mint a dzsesszbárok”. Bár reményét fejezte ki, hogy lesznek még alkotók, akik kifejezetten mozivászonra tervezett, különleges filmeket készítenek, szerinte egyáltalán nem biztos, hogy ez hosszú távon fennmaradhat.

Ez villámgyorsan változik. Egy nagy átmenetnek vagyunk szemtanúi. Először a dokumentumfilmek tűntek el a mozikból. Most pedig már csak véges mennyiségű időt kapnak a drámák, és az emberek azt várják, mikor láthatják őket streamelve. Nem tudom, mi lesz ennek a vége

– fogalmazott a színész.

DiCaprio legutóbbi filmje, a Paul Thomas Anderson rendezésében készült Egyik csata a másik után jól példázza a problémát. A produkció a közönség és a kritika felől is nagyon pozitív visszhangot kapott, a moziban 205 millió dollárig jutott, de a nullszaldóhoz még legalább 100 millió dollárra lett volna szükség. A Warner szeptember végén mutatta be a mozikban, decemberben viszont már felkerült az HBO Max kínálatába – újabb példát szolgáltatva arra, mennyire lerövidültek a mozis ablakok.

A színész másfelől nem veti meg a streaming-szereplőket. 2021-ben a Netflixen nagyon nagy sikert aratott a Ne nézz fel! című politikai szatírája, 2023-ban pedig a Scorsesével közösen készített filmet az Apple-nek, a Megfojtott virágok azonban előtte rendes mozis bemutatót is kapott, akárcsak az idei F1 mozi, ami az év egyik legnagyobb kasszasikerének bizonyult – írta meg a Magyar Nemzet.