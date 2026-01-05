Kiderült Katalin hercegné egyik rossz szokása

Katalin hercegné a nyilvános eseményeken mindig kifogástalanul összeszedettnek és elegánsnak tűnik, mintha soha semmi nem billentené ki az egyensúlyából.

Pedig az igazság az, hogy Katalin hercegné is csak emberből van, éppen ezért bizony neki is vannak rossz szokásai. Az egyikről most Giovanna Fletcher podcaster rántotta le a leplet, aki 2020-ban látta vendégül a hercegnét a szülőségről szóló műsorában.

Giovanna elmondása szerint Katalin egy dologban legendásan „pocsék”: soha nem találja a telefonját.

„Azt mesélte, hogy borzasztóan rossz abban, hogy szemmel tartsa a mobilját. Állandóan elkeveri valahová” – idézte fel a The Timesnak.

„Abban az évben az összes karácsonyi ajándéka arról szólt, hogy valahogy segítsenek neki nyomon követni a telefonját… minden e köré épült, hogy ne veszítse el folyton” – tette hozzá a podcaster.

Nem nehéz elképzelni, hogy ez a „szuperképesség” az új otthonukban még inkább kihívás. Mint ismert a walesi család nemrég költözött át az Adelaide Cottage-ból a jóval nagyobb Forest Lodge-ba, ahol több eldugott sarok, asztal és komód várja, hogy egy telefon „nyom nélkül eltűnjön” rajta.

Míg korábbi otthonuk, az Adelaide Cottage négy hálószobás volt, a Windsor Great Parkban álló Forest Lodge már nyolc hálóval rendelkezik, így bőven akad hely egy elkóborolt mobilnak.

Egyébként az egyáltalán nem meglepő, hogy Katalin életében nem játszik túl nagy szerepet a mobilja, hiszen az elmúlt években többször is nyíltan beszélt a telefonhasználat árnyoldalairól. Vilmos herceggel együtt kifejezetten szigorú szabályokat hoztak a gyerekeik képernyőidejére vonatkozatóan, mert úgy érzik, a túl sok digitális inger rontja a családi kapcsolat minőségét. Sőt, a hercegné 2025 októberében egy esszében fejtette ki gondolatait a téma kapcsán, „Az emberi kapcsolatok ereje egy elterelt figyelmű világban” címmel.

Ebben arról ír, hogy bár az okoseszközök elvileg közelebb hoznak minket egymáshoz, a gyakorlatban azonban gyakran az ellenkezőjét érik el.

„Amikor beszélgetés közben a telefonunkat nézzük, amikor a családi vacsorán a közösségi médiát görgetjük, vagy e-mailekre válaszolunk, miközben a gyerekekkel játszunk, akkor nem csak eltereljük a figyelmünket, de megvonjuk tőlük azt az alapvető szeretetformát, amit a valódi jelenlét jelent”– írta.

A hercegi pár gyermekinek valószínűleg pont ezek miatt egyelőre nincs is saját készülékük. Vilmos herceg nemrégiben egy interjúban árulta el, hogy ez ugyan közte, és György herceg között szül némi feszültséget, de Katalinnal következetesen tartják magukat ahhoz, hogy a csemetéknek még nincs szükségük mobilra, okoskészülékre meg pláne.

„Egyik gyerekünknek sincs saját telefonja, és ezt nagyon komolyan vesszük” – magyarázta a trón várományosa, számol be az Elle.