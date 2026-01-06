2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bulvár

Heidi Klum még az edzést is képes szexivé varázsolni + VIDEÓ

A szupermodell videója felrobbantotta az internetet

MH
 2026. január 6. kedd. 9:06
Megosztás

A testedzés fontos, főleg az ünnepi lakomák után. Heidi Klum pedig még ezt is képes szexin megcsinálni.

Heidi Klum még az edzést is képes szexivé varázsolni + VIDEÓ
Heidi Klum tesz is azért, hogy így nézzen ki
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Annette Riedl

Heidi Klum videója felrobbantotta az internetet. Az Instagram követői nem győzik dicsérni a szupermodellt és az edzéséről készült videót.

Heidi Klum még a medence partján is edz

Valljuk be, Heidi Klum sosem tud minket meglepni, ha szexizésről van szó. A szupermodell valahogy mindig képes színt varázsolni a szürke hétköznapokba, és most sincs ez másként, maximum annyi kivétellel, hogy a színek mellett forróságot is becsempészett néhány pillanat erejéig.

Ezt a forróságot pedig az Instagram-posztjának köszönhetik a követők és rajongók, ugyanis a fitt modell most egy medence partján edz, és természetesen heidis stílusban, elképesztő szexi módon teszi. Bézs színű, falatnyi bikinije, sós víz áztatta, hullámos haja és napszemüvege tökéletes kombó arra, hogy minden férfi elmerüljön a látványban. Azoknak pedig, akiknek a testedzés szerepel az újévi fogadalmaik listáján, hatalmas motiváció lehet, hiszen Heidi elképesztő alakkal rendelkezik, és mint látható, megdolgozik azért, hogy formában maradhasson – írta meg a Ripost.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink