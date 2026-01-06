Heidi Klum még az edzést is képes szexivé varázsolni + VIDEÓ

A testedzés fontos, főleg az ünnepi lakomák után. Heidi Klum pedig még ezt is képes szexin megcsinálni.

Heidi Klum tesz is azért, hogy így nézzen ki

Heidi Klum videója felrobbantotta az internetet. Az Instagram követői nem győzik dicsérni a szupermodellt és az edzéséről készült videót.

Heidi Klum még a medence partján is edz

Valljuk be, Heidi Klum sosem tud minket meglepni, ha szexizésről van szó. A szupermodell valahogy mindig képes színt varázsolni a szürke hétköznapokba, és most sincs ez másként, maximum annyi kivétellel, hogy a színek mellett forróságot is becsempészett néhány pillanat erejéig.

Ezt a forróságot pedig az Instagram-posztjának köszönhetik a követők és rajongók, ugyanis a fitt modell most egy medence partján edz, és természetesen heidis stílusban, elképesztő szexi módon teszi. Bézs színű, falatnyi bikinije, sós víz áztatta, hullámos haja és napszemüvege tökéletes kombó arra, hogy minden férfi elmerüljön a látványban. Azoknak pedig, akiknek a testedzés szerepel az újévi fogadalmaik listáján, hatalmas motiváció lehet, hiszen Heidi elképesztő alakkal rendelkezik, és mint látható, megdolgozik azért, hogy formában maradhasson – írta meg a Ripost.