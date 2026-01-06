Harry szeretné visszaállíttatni fegyveres biztonságát az Egyesült Királyságban

Bennfentesek szerint pozitív jelek mutatkoznak arra vonatkozóan, hogy a brit kormány visszaállítja Sussex hercegének védelmét.

Harry csak akkor viszi el gyermekeit Angliába, ha garantálják a biztonságukat

Harry herceg azon törekvése, hogy visszaállítsák hivatalos, fegyveres, teljes munkaidős biztonsági szolgálatát, amikor az Egyesült Királyságba látogat, úgy tűnik, előrelépést jelent.

Ráadásul reménykednek abban, hogy a titkosításának frissítéséről szóló döntés hatályba lép.

Ez egy hivatalos felülvizsgálati jelentést követően történt, amely megállapította, hogy Harry megfelel az adófizetők által finanszírozott biztonsági fedezetbe való felvétel kritériumainak.

Sussex hercegének több éves kampányolása – beleértve egy elvesztett nagy horderejű bírósági pert is – után decemberben teljes körű felülvizsgálatot engedélyeztek.

Ez azt jelentette, hogy hivatalos kockázatértékelést végzett a biztonsági személyzet névsorát összeállító testület – a királyi és VIP végrehajtó bizottság (Ravec). A Ravec a kormány belügyminisztériumának, a londoni rendőrségnek és a királyi udvarnak a tagjaiból áll.

Január 4-én a The Mail on Sunday arról számolt be, hogy a bizottság megállapította, hogy teljesültek a legmagasabb szintű biztonsági intézkedések kritériumai. Egy Harryhez közel álló forrást idézve azt mondta: „Ez most már csak formalitás. A Belügyminisztérium forrásai jelezték, hogy Harry biztonsága garantált.”

Most már az a vélekedés él, hogy hacsak az ellenfelek nem avatkoznak közbe az utolsó pillanatban, a herceg megkapja azt a fegyveres őrséget és intézményi támogatást, amelyet akkor kapott, amikor még működő királyi családtag volt.

Harry többször is kijelentette, hogy ilyen biztonsági fedezet nélkül nem tudja feleségét, Meghan Markle-t és két gyermeküket, a 6 éves Archie herceget és a 4 éves Lilibet hercegnőt szülőhazájába hozni.

Ez a fordulat megnyithatja az utat Harry számára, hogy Kaliforniában nevelt gyermekeit az Egyesült Királyságba hozza, és újra találkozhassanak apjával, Károly királlyal.

Október 6-án derült ki, hogy egy nő zaklatta néhány alkalommal a herceget, amikor 2025 szeptemberében jótékonysági látogatáson volt az Egyesült Királyságban.

Harry elvesztette teljes körű biztonsági ellátását, amikor Meghannal 2020-ban visszaléptek a királyi család frontvonalbeli feladatairól. 2025 májusában fellebbezést vesztett az ügyben. Kiderült, hogy családjával együtt 2019 óta nem vettek részt értékelésen.

2025 októberében azonban Harry másképp közelítette meg a helyzetet, személyes felhívást intézett Shabana Mahmood belügyminiszterhez.

Egy májusi interjúban, fellebbezésének elutasítását követően, Harry a BBC-nek utalta arra, hogy szerinte apja, Károly király befolyásolhatja a döntést, annak ellenére, hogy a palota következetesen tagadta, hogy a királynak hatalma lenne a biztonság visszaállítására.

Aztán decemberben megkezdődött a sussexi herceg biztonsági szolgálatának teljes körű felülvizsgálata, amelyet a királyi család és a VIP vendégek őrzését felmérő hivatalos szerv végzett - írta meg a People.