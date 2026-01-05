Harry herceg üzent az apjának

Sajtóhírek szerint néhány hónap múlva Amerikába látogat a brit uralkodó. Ez lehetőséget teremt arra, hogy Károly király újra találkozhasson a fiával, Harry herceggel és az unokáival.

Már fél év eltelt azóta, hogy utoljára találkozott egymással Károly király és a kisebbik fia, Harry herceg. A családtagok szeptemberben a Clarence House-ban találkoztak egymással, majd egy rövid, de tartalmas beszélgetést folytattak egy tea mellett. Akkor úgy tűnt, hogy megtört a jég köztük és végre a békülés útjára lépnek. Most újabb jó hírekkel szolgálhatunk a családegyesítésről: egyre nagyobb az esély rá, hogy Károly király újra találkozhasson a két unokájával, Archie-val és Lilibettel.

Harry herceg gyermekei évek óta nem találkoztak a nagyapjukkal

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy Lilibet és Archie utoljára 2022-ben, II. Erzsébet királynő platinajubileumi ünnepségén találkoztak a nagyapjukkal. Károly király unokái azóta az amerikai Montecitóban élnek a szüleikkel és egyáltalán nem járnak haza Angliába. Ennek egyszerű az oka, Harry herceg tavaly kijelentette, hogy addig nem hajlandó a családjával együtt hazalátogatni, amíg a belügyminisztérium nem biztosítja a biztonságukat. Most azonban kiderült, hogy a brit uralkodó 8 év után Amerikába látogat, ez pedig esélyt teremt rá, hogy ellátogasson Kaliforniába.

A Mirror számára most a herceg egyik jó barátja megerősítette, hogy Harry jelezte az apjának, hogy szívesen látnák őt az új otthonukban – írta meg a Life.

„Harry világossá tette az apja számára, hogy örülne neki, ha meglátogatná őket. Tudja, hogy jelenleg feszült a viszonyuk, azonban többször is kijelentette, hogy reméli, hogy az apja szorosabb kapcsolatot ápolhat az unokáival a jövőben” - idézte a forrását a lap.