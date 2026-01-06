Elon Musk olyat érhet el, ami eddig senkinek sem sikerült

Soha nem látott magasságokba emelkedhet Elon Musk vagyona: elemzők szerint a Tesla és a SpaceX vezére akár már idén elérheti az ezermilliárd dolláros álomhatárt. Ezzel Elon Musk a világ első trillionere lehet.

A világ jelenleg leggazdagabb embereként számon tartott Elon Musk vagyona elsősorban a Teslához és a SpaceX-hez kötődik. Utóbbi becsült értéke már elérheti a 800 milliárd dollárt, amelyből Musk mintegy 42 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a Tesla piaci értéke megközelíti az 1000 milliárd dollárt – számolt be a Daily Star.

A techmilliárdos vagyona már most több száz milliárd dollárral haladja meg legközelebbi riválisaiét, miközben egy, a Teslához kötődő – korábban sokat vitatott – javadalmazási csomag akár újabb elképesztő ugrást hozhat számára a következő években.

Ha a vállalat értéke eléri a kitűzött szinteket, Musk előtt megnyílhat az út ahhoz is, hogy dupla trillionerré váljon – erre a modern gazdaságtörténetben még soha nem volt példa.

Ekkora vagyon már nemcsak presztízst jelentene: Elon Musk akár komplett világcégeket vásárolhatna fel, vagy olyan globális hatást gyakorolhatna a gazdaságra és a humanitárius ügyekre, amilyet eddig egyetlen magánszemély sem.

Elon Musk reagált Orbán Viktor migrációról szóló gondolataira

Az X-en reagált Elon Musk milliárdos Orbán Viktor migrációról szóló gondolataira. „Magyarország migrációs politikája a tengeren túl is példaként szolgál: legutóbb a világ leggazdagabb embere ismerte el a magyar álláspontot” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök főtanácsadója.

