Brutális részleteket árult el balesetéről a sztár

Jeremy Renner egy hátborzongató felvétellel emlékezett meg arról a hatalmas hókotrógépről, amely három évvel ezelőtt kis híján megölte. A közösségi médiában megosztott fotó emlékezteti a rajongókat arra a drámai balesetre, amely után a Bosszúállók sztárja csak hosszú és emberfeletti rehabilitáció árán térhetett vissza a képernyőre.

Jeremy Renner felépült, újra filmet készít, de most szerettei a legfontosabbak, nem a vagyonszerzés

Jeremy Renner hátborzongató fotót tett közzé arról a hatalmas hókotró gépről, amely három évvel ezelőtt súlyos, életveszélyes balesetet okozott számára. A Bosszúállók sztárja a tragédia évfordulóján emlékezett meg a történtekről, amely során majdnem meghalt, miközben unokaöccsét próbálta menteni – írta a Dailymail.co.uk.

A Bosszúállók sztárja könyvében emlékszik vissza a balesetre

Jeremy Renner, a Marvel-filmek sztárja áprilisban megjelent, My Next Breath (A következő lélegzetem) című emlékiratában és egy friss podcast-interjúban minden eddiginél őszintébben beszélt a három évvel ezelőtti, majdnem végzetes hókotró-balesetéről. A színész nemcsak a testi fájdalmakat, hanem azt a különös, földöntúli békét is részletezte, amit akkor érzett, amikor a klinikai halál állapotába került.

Renner elárulta, hogy a tragédiát egy apró, de sorsfordító mulasztás okozta: elfelejtette behúzni a kéziféket, mielőtt kiugrott volna a fülkéből, hogy megmentse az unokaöccsét.

Abban a pillanatban – egy ártatlan, kritikus, sorsfordító pillanatban – az az apró, de monumentális figyelemkihagyás örökre megváltoztatta az életem menetét

– írja könyvében.

A színész lába megcsúszott a mozgó lánctalpon, és a több mint hattonnás gép könyörtelenül átgázolt rajta.

Borzalmas ropogás hallatszott, ahogy a 14 000 fontnyi horganyzott acél gépezet lassan, feltartóztathatatlanul és egyhangúan darálta a testemet. Ez egy hátborzongató filmzene volt

– emlékezett vissza a rettenetes pillanatokra.

Bár 38 csontja tört el, összeomlott a tüdeje és a máját is átszúrta egy bordája, Renner szerint a halál közeli állapot nem volt félelmetes, sőt. Amikor Kelly Ripa podcastjában vendégeskedett, bevallotta, hogy az első érzése a düh volt, amikor visszahozták az életbe.

„Csak annyit mondhatok, hogy ez egy óriási megkönnyebbülés. Csodálatos érzés megszabadulni a testedtől. Ez a legélénkítőbb béke, amit valaha érezhetsz. A legmagasabb adrenalinlöket, de a vele járó nyugalom egyszerűen fenséges. Annyira varázslatos.”

A színész annyira jól érezte magát ebben az állapotban, hogy a visszatérés sokkolóan hatott rá.

Nem akartam visszajönni. Emlékszem, amikor visszahoztak, annyira dühös voltam. Úgy éreztem: 'Aww, ne már!'

Renner elmondása szerint a túlvilágon nem létezik az idő vagy a nyelv, mint emberi konstrukció, csak a „tiszta tudás”. Ez az élmény teljesen átírta azt, hogyan tekint a világra és a javakra.

„Olyan dolgoknak tulajdonítottam nagy értéket, amiknek valójában nulla az értékük. Ma már nem fektetek részvényekbe vagy kötvényekbe, nem érdekel a kripto vagy a bitcoin. A szeretetbe fektetek, és azokba a kapcsolataimba, ahol szeretetet kapok. Mert ez az egyetlen dolog, amit magaddal viszel.”

A színész a napokban egy fotót is megosztott az Instagramon a hókotróról, amint a hóban tornyosul és dacosan csak ennyit írt hozzá: „Ma nem”, jelezve, hogy bár a gép majdnem győzött, ő végül erősebben tért vissza, mint valaha – írta meg az Origo.