Brooklyn Beckham és Adam Peaty ezért vették fel a feleségeik nevét

Fiatalos lázadás, Z generációs divat, vagy valami egészen más az oka annak, hogy egyre több férfi veszi fel a felesége vezetéknevét? A sztárvilágban is egyre gyakoribb a dolog: nemrég Brooklyn Beckham és Adam Peaty is nevet változtatott.

Egy etikettszakértő szerint nem mindennapi oka van annak, hogy a Beckham család fekete báránya, Brooklyn Beckham felvette a felesége, Nicola Peltz családnevét. Jo Hayem szerint a fiatalember ezzel is jelezni akarta a szülei és a külvilág felé, hogy saját családot alapított, amely a saját jogán akar érvényesülni. De mi a helyzet Adam Peatyvel? Az olimpikon úszó nemrég elvette Gordon Ramsay lányát, Holly Ramsayt, majd rögtön felvette a világhírű család vezetéknevét. A szakértő szerint különös kapcsolat köti össze a két fiatalember döntését.

Brooklyn Beckhamhez hasonlóan Adam Peaty is elhagyta a családját

Az illemszakértő most a Mirror számára fejtette ki, hogy mi vezethetett a névváltoztatásokhoz:

„Gyanítom, hogy számos nyilvánvaló oka van a döntésnek. Mindkét fiú esetében a családdal való dacolás lehetett a fő szempont. Elhatárolódtak a vér szerinti családjuktól és egyértelművé tették, hogy új és végleges családi egységet alkotnak a házastársukkal”

- kezdte beszámolóját Haynes. Hozzátette:

„A sztárvilág női tagjai azért döntenek úgy, hogy megtartják a nevüket, mert a saját indentitásukat és kiépített szakmai karrierjüket nem akarják a nulláról újrakezdeni. Potenciális hatással lehet a saját márkájukra, ha új nevet kell felvenniük. Ha két hírességről van szó, akkor rögtön logikussá válik, hogy megtartják a nevüket, de kiegészítik a házastársuk nevével. A közös vezetéknév egységet és identitást hoz létre a leendő családjuknak. A későbbi gyermekeik pedig részesülnek mindkét család örökségéből” - zárta sorait a szakértő, írta meg a Life.