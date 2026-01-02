Megnyílik a titkos akta?

Huszonöt éve hunyt el Zámbó Jimmy, a magyar könnyűzene ikonikus alakja, akinek halála máig az egyik legtöbbet vitatott és legmegrázóbb hazai tragédia.

Negyedszázada, 2001. január 2-án hunyt el Zámbó Jimmy – emlékezik meg a magyar könnyűzene egyik legnagyobb hatású és legmegosztóbb alakjáról a Délmagyar.hu. Halála nemcsak a rajongókat, hanem az egész országot megrázta, és azóta is a hazai popkultúra egyik legtöbbet emlegetett tragédiája.

Az énekes 42 éves volt, amikor hajnalban végzetes lövés érte. A hivatalos megállapítások szerint az énekes szilveszter után feleségével, Edittel és egy barátnő társaságában tartózkodott otthonában, amikor Jimmy Beretta típusú pisztolyával két lövést adott le az ablakon keresztül.

A beszámolók alapján ezt követően megpróbálta megnyugtatni feleségét: azt állította, hogy a fegyverben már nincs több lőszer, majd kivette a tárat. Nem vette azonban észre, hogy egy töltény a csőben maradt.

Amikor a pisztolyt a fejéhez emelte és meghúzta a ravaszt, a bent maradt lövedék elsült, és halálos sérülést okozott.

A hivatalos rendőrségi nyomozás megállapítása szerint baleset történt: saját maroklőfegyvere sült el a kezében. Bár az ügyet lezárták, az elmúlt huszonöt évben számtalan találgatás, egymásnak ellentmondó vallomás és feltételezés látott napvilágot, amelyek tovább erősítették a Jimmy köré szövődő legendát.

A tragédia hallatán az elsők között ért ki a helyszínre Vágó Imréné, a XXI. kerület akkori rendőrkapitánya, aki a család régi barátja volt, és a helyszínt biztosító rendőrök munkáját felügyelte. Az azóta visszavonult rendőrtiszt a Hot! magazinnak azt mondta, nem tudja megcáfolni a titkosított akta létezését.

Mint kifejtette, biztos abban, hogy „volt egy operatív ellenőrzés, már csak azért is, mert engem is belekevertek az ügybe. Ez valójában egy rutineljárás, és ilyenkor mindenféle eszközzel megvizsgálják, elemzik, hogy a nyomozás rendben zajlott-e, a nyomozók nem hagytak-e figyelmen kívül valamit, a nyomozás résztvevői nem hibáztak-e”. Mint mondta, biztos abban, hogy tetőtől talpig átvizsgálták őt magát is, ellenőrizték a gyerekeket, Szebasztiánt, Zsoltot, Edit asszony első házasságából született fiát és Edit asszonyt is.

Hozzátette, hogy összevetették a jegyzőkönyveket a cel­la­in­for­má­ciók­kal, és – mint fogalmazott – „ez lehet az úgynevezett titkos akta, és annak a tartalmát valóban csak kevesen ismerhetik.

Ez az akta soha nem kerülhet a nyilvánosság elé”

– árulta el a rendőrkapitány.