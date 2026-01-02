Károly királyhoz fordult Meghan Markle

Állítólag megpróbált négyszemközt kapcsolatba lépni Meghan Markle Károly királlyal, hogy megkérdezze, miért tiltottak meg neki bizonyos dolgokat, mikor még a királyi családnál laktak Harry herceggel.

Meghan Markle hangot adott elégedetlenségének

Amióta 2020-ban úgy döntött a sussexi hercegi pár, hogy felhagynak királyi kötelezettségeikkel, Meghant bírálni kezdték, amiért hangot adott a cégen belüli elégedetlenségeinek.

A beszámolók szerint Harry herceg felesége megpróbálta zárt ajtó mögött elrendezni a felmerült kihívásokat és levelet is írt apósának. A sussexi hercegné elvileg panaszkodott, hogy rá más szabályok vonatkoznak, mint más királyi családtagokra és pár dolgot meg is tiltottak neki.

Egy korábban a Youtube csatornájára feltöltött videó alapján, Neil Sean, a királyi család veterán megfigyelője azt állította, hogy Meghan válaszokat akart kapni Károly királytól.

„Meghan Markle választ vár Őfelségétől, a királytól. Megpróbált találkozót szervezni vele, levelet küldött neki, és négyszemközti beszélgetést kért, hogy pontosan elmagyarázhassa azokat a problémákat, amelyekkel a brit monarchia tagjává válása óta szembesül” – idézi szavait a Ripost.

Hozzátette, hogy Meghan úgy érezte, másként kezelik, mint a többi távoli családtagot, például Sarah Fergusont.

„Ami igazán felbosszantja Meghant, az az, hogy Fergie feltűnik olyan műsorokban, mint az ITV nappali műsora, a This Morning, a Loose Women, és York hercegnőjeként hirdeti magát, könyveket árul és esetleg reklámokban is szerepel, mindezt a királyi család nevében.”

Meghan Markle és Harry herceg nem értik, rá miért vonatkoznak más szabályok.

Öt évvel azután, hogy lemondtak kötelezettségeikről, Harry hercegék most Kaliforniában élnek gyermekeikkel, a hatéves Archie herceggel és a négyéves Lilibet hercegnővel. Ez volt a hetedik olyan karácsony, amit a királyi családtól távol töltött a házaspár.