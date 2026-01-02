Will Smith-t szexuális zaklatással vádolják

Will Smith sem kerülhette el a zaklatás vádját, csapatának egyik elbocsátott tagja fordult a bírósághoz

A Fox News Digital által megszerzett dokumentumok szerint Brian King Joseph szexuális zaklatással vádolta Will Smith-t egy Los Angelesben, közvetlenül az újév előtt indított per során - írja a Ripost.

Súlyos vádak érték Will Smith-t

Joseph, a profi hegedűművész, az Oscar-díjas színész és a Treyball Studios Management, Inc.-nél dolgozó társai elleni panaszában azt állítja, hogy Smith „szándékosan készítette elő és készítette fel Mr. Joseph-et további szexuális kizsákmányolásra”.

Miután 2024 decemberében először fellépett Smith-szel, a „Gettin' Jiggy Wit It” énekese állítólag felbérelte Joseph-et a Based on a True Story: 2025 turnéjára, aki azt állította, hogy kapcsolatuk még szorosabbá vált, miután Smith lehetőséget ajánlott neki, hogy játsszon a rapper készülő albumának több számában is.

„Smith és a felperes elkezdtek több időt tölteni egyedül, Smith pedig azt mondta a felperesnek, hogy ”köztünk olyan különleges kapcsolat van, ami senki mással nincs„, és más hasonló kifejezésekkel is jelezte a felpereshez fűződő közelségét”

– áll a dokumentumokban.

Joseph állítólag 2025 márciusában csatlakozott a turné első szakaszához Las Vegasban, ahol Smith és csapata lefoglalt neki egy hotelszobát. Azt állította, hogy „a személyzeten és a szálloda személyzetén kívül senki másnak nem volt hozzáférése” a személyes szobájához.

Brian King Joseph rögtön jelentette az esetet

A hegedűművész, aki 2018-ban versenyzett az „America's Got Talent” című műsorban, azt állította, hogy a szobakulcsát a táskájába tette, amelyet abban a furgonban hagytak, amely a szereplők és a stáb szállításáért felelt. A helyszínen tartott próba után a vezetőség állítólag órákat töltött a táska visszaszerzésével. Amikor Joseph később aznap este visszatért a hotelszobájába, azt állította, hogy „bizonyítékokat talált arra vonatkozóan, hogy egy ismeretlen személy illegálisan belépett a szobába”. Joseph ezt követően felhívta a szálloda biztonsági szolgálatát és a vádlott képviselőit, beszerezte a fotódokumentációt, szobacserét kért, és felhívta a rendőrséget, hogy jelentse az esetet.

Napokkal később, Joseph állítása szerint, Smith csapata elkezdte „hibáztatni” őt az incidensért.

„Ahelyett, hogy megvédték volna a további támadásoktól, és megpróbálta volna megérteni a felperes panaszát, az alperes megszégyenítette a felperest, és közölte vele, hogy elbocsátják”

– áll a panaszban.

„A tények erősen arra utalnak, hogy Willard Carroll Smith alperes szándékosan készítette elő Mr. Joseph-et további szexuális kizsákmányolásra. Az események sorrendje, Smith korábbi, a felperesnek tett nyilatkozatai és a szállodai behatolás körülményei mind inkább ragadozó viselkedésre utalnak, mintsem elszigetelt esetre” – áll a keresetben.