Az anyai szív fájdalma: Victoria Beckham üzent elhidegült fiának

Az elmúlt napokban David Beckham és a felesége is nyilvánvalóvá tette, hogy szeretnének kibékülni az elhidegült fiukkal. Victoria Beckham most egy gyerekkori fotóval üzent a legidősebb fiának.

A férje után Victoria Beckham is úgy döntött, hogy kifejezi szeretét az elhidegül fia, Brooklyn Beckham felé. A szülők szilveszter alkalmából mindegyik gyermekükről töltöttek fel fotókat az Instagram-oldalukra, azonban ezekről a képekről feltűnően hiányzott a legidősebb csemetéjük. Később azonban David Beckham és a felesége is külön bejegyzést szentelt Brooklynnak.

Victoria Beckham is üzent a fiának

Most a Page Six szúrta ki, hogy a divatikon sem hagyta ki a lehetőséget, hogy békejobbot nyújtson Brooklynnak. Szerdán egy olyan fotót töltött fel a közösségi médiába, amelyen a kiskorú fia és az apja láthatóak, amikor még együtt volt az egész család. Az eredeti képet maga David Beckham osztotta meg azzal a szöveggel, hogy: „Nagyon szeretlek mindannyiótokat!"

Most Victoria újra megosztotta ezt a képet, ezzel pedig egyértelművé tette, hogy számára is nagyon fontos, hogy újra egyesüljön a családjuk - írja a Life.