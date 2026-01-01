2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bulvár

Trump elárulta, miért sminkeli magát

Az is kiderült, miért jelennek meg könnyen véraláfutások a testén

MH
 2026. január 1. csütörtök. 17:15
Megosztás

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a egészségi állapotára vonatkozó kérdésre válaszolva elismerte, hogy sminket visz fel a kézfejére.

Trump elárulta, miért sminkeli magát
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: Getty Images via AFP/Joe Raedle

„Van sminkem, ami könnyen felvihető, és ez körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe” – mondta Trump a Wall Street Journal-nak adott interjúban, a használt alapozókról és korrektorról beszélve.

Hozzátette, hogy naponta nagy mennyiségű aszpirint szed a vérhígítás érdekében, a dózis meghaladja az orvosai által javasolt mennyiséget, emiatt a testén könnyen keletkeznek véraláfutások.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink