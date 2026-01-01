Bulvár
Trump elárulta, miért sminkeli magát
Az is kiderült, miért jelennek meg könnyen véraláfutások a testén
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: Getty Images via AFP/Joe Raedle
„Van sminkem, ami könnyen felvihető, és ez körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe” – mondta Trump a Wall Street Journal-nak adott interjúban, a használt alapozókról és korrektorról beszélve.
Hozzátette, hogy naponta nagy mennyiségű aszpirint szed a vérhígítás érdekében, a dózis meghaladja az orvosai által javasolt mennyiséget, emiatt a testén könnyen keletkeznek véraláfutások.