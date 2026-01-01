Tavaly 37 év után először három állami látogatásra került sor az Egyesült Királyságban

A windsori kastélyban rendezett fogadások lehetőséget nyújtottak egy harmadik állami rendezvényre. Katalin december 3-án egy számára új tiarával kápráztatta el a közönséget, amikor a német elnök és felesége érkeztek látogatásra.

III. Károly brit királyt (k) és Donald Trump amerikai elnököt (j) a Coldstream Guardsman díszőrség fogadta az amerikai elnök második állami látogatása alkalmából 2025. szeptember 17-én Windsorban

Júliusban Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte Macron érkezett Windsorba, amely az idei látogatások központi helyszíne volt a londoni Buckingham-palotában folyó felújítási munkálatok miatt. Szeptemberben pedig Donald Trump elnök és Melania Trump first lady voltak Károly király és Kamilla királyné vendégei a Windsor-kastélyban.

A harmadik látogatás alkalmával Frank-Walter Steinmeier német elnök és felesége, Elke Büdenbender csatlakozott a királyi családhoz a kastély St. George’s Hall termében december 3-án.

Általában évente két látogatásra kerül sor, bár nem példa nélküli, hogy egy év alatt több látogatás is legyen. Az utolsó olyan év, amikor három állami látogatásra került sor egy naptári éven belül, az 1988 volt.

Ez az év azért volt más, mert Trump elnök utazása megváltozott. A király eredetileg azt javasolta, hogy nyáron látogassa meg egyik skóciai otthonát, de végül teljes pompával és ünnepélyességgel járó állami látogatás lett belőle. Meghívólevelében, amelyet 2025 februárjában Sir Keir Starmer brit miniszterelnök adott át Trumpnak az Ovális Irodában, Károly király azt javasolta, hogy egy informális látogatás az egyik otthonában „értékes lehetőséget kínálna egy történelmi jelentőségű második állami látogatás megtervezésére az Egyesült Királyságba”. Úgy gondolták, hogy a következő látogatás 2026-ban lesz.

Azonban, ahogy a Fehér Ház és az ilyen diplomáciai találkozók szervezésével megbízott brit kormányzati szerv közötti tárgyalások előrehaladtával kiderült, a király és az elnök időbeosztása miatt nem volt lehetséges a találkozó megszervezése – tudta meg a People júniusban.

Mivel az Egyesült Államok Nagy-Britannia legfontosabb szövetségese, egyértelművé vált, hogy a legjobb megoldás egy teljes állami látogatás lenne, ezért azt előrehozták. Az egyetlen lehetőség szeptember volt, mivel a német elnök december elején érkezett volna, így Trump látogatása szeptember 17-én valósult meg.

Mivel Károly király rákkezelésen vesz részt, a három beérkező látogatásnak az volt az előnye, hogy a monarchia képviselői továbbra is gyakorolhatták a „soft power” hatást, amelyet a politikusok bármely folyamatban lévő tárgyaláson igénybe vehetnek anélkül, hogy a uralkodónak utaznia kellene. Bár otthon teljes programot tartott, Károly király és Kamilla királyné utazásai viszonylag rövid távúak voltak a korábbi évekhez képest. Áprilisban egyhetes utazást tettek Olaszországba, ahol megünnepelték 20. házassági évfordulójukat, májusban pedig alig 24 órára látogattak Kanadába. Októberben körülbelül egy napra a Vatikánba is elutaztak, hogy találkozzanak Leo pápával.

A Windsor-kastélyt idén állami látogatások céljára használták, mivel a Buckingham-palotában a főbb szolgáltatások, például a kábelezés és az áramellátás felújítását, valamint a reprezentációs termek nagy részének teljes átalakítását végzik. Ez azonban azt jelentette, hogy a királyi család egy más megközelítést tudott bemutatni, kihasználva a 1000 éves kastély körül épült történelmi várost.

Trump elnököt és Melaniát a helikopterről Windsor parkjában Vilmos és Katalin fogadta, akik mindhárom látogatáson részt vettek.

A német vendégek decemberi látogatásakor visszatért a kocsik felvonulása Windsor utcáin, így a hétköznapi emberek is megpillanthatták a királyi családot és vendégeiket, amikor a lovas kocsik felhajtottak a dombon a kastélyhoz.