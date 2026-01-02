Katalin könnyekben tört ki

A walesi hercegi pár az egyik legnépszerűbb házaspár a világon, kapcsolatuk sziklaszilárdnak tűnik – de kapcsolatuk elején korántsem volt minden ennyire idilli. Egy királyi életrajzíró szerint Vilmos herceg egyszer az utolsó pillanatban változtatta meg a szilveszteri terveket, Katalin hercegné pedig zokogva fogadta a döntést.

Katie Nicholl királyi életrajzíró emlékeztetett arra, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné kapcsolatának elején voltak kifejezetten nehéz pillanatok is: egy félresikerült szilveszteri ígéret például odáig vezetett, hogy Katalin sírva kérdőjelezte meg a közös jövőjüket.

Vilmos herceg meggondolta magát, Katalin sírva fakadt

Házasságkötésük előtt Vilmos herceg a hagyományok szerint Sandringhamben töltötte a karácsonyt a királyi családdal, míg Katalin a szülei bucklebury-i otthonába utazott. 2006-ban kompromisszum született: mivel karácsonykor nem voltak együtt, abban állapodtak meg, hogy közösen köszöntik az új évet. Vilmos azonban az utolsó pillanatban meggondolta magát, és telefonon közölte Katalinnal, hogy mégsem utazik hozzá szilveszterkor.

Katie Nicholl, aki közel két évtizede foglalkozik a brit királyi családdal, a The Making of a Royal Romance című, 2011-ben megjelent könyvében azt írja: Vilmos karácsonykor leült apjával és nagyanyjával, hogy őszintén beszéljen velük Katalinnal közös jövőjéről. Károly és II. Erzsébet azt tanácsolták neki, hogy ne kapkodjon, és ne siessen el semmilyen döntést. A hirtelen irányváltás mélyen felkavarta Katalint, aki Nicholl szerint akkor úgy érezhette, a kapcsolatuk egyáltalán nem olyan biztos, mint amiben addig hitt. Néhány héttel később, 2007-ben Vilmos ideiglenesen véget is vetett a románcnak. Nem voltak azonban sokáig külön: néhány hónap elteltével újra egymásra találtak, 2010-ben eljegyezték egymást, 2011-ben pedig összeházasodtak.

Azóta a walesi hercegi pár jóval óvatosabban kezeli a magánéletét, de időnként mégis engednek némi betekintést a mindennapjaikba. Néhány hete például Vilmos egy brazil televíziós műsorvezetőnek, Luciano Hucknak adott interjújában arról mesélt, pont úgy él, mint a hétköznapi apukák: tréfásan „taxisofőrnek” nevezte magát, aki sportnapokra, meccsekre és az iskolába is viszi a gyerekeket. Hozzátette, hogy mindezt Katalin hercegnével megosztva végzik, és valószínűleg a felesége vállalja a nagyobb részt – írta meg a Life.